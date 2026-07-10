Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa

El jugador del Manchester City Erling Braut Haaland se ha convertido en uno de los rostros más queridos y reconocidos del panorama actual por su carisma, personalidad, talento y pegada con el balón que está demostrando durante este Mundial con la selección de Noruega. Pero, a pesar de sus orígenes noruegos y su pertenencia al conjunto inglés, Haaland ha encontrado en Málaga su verdadero refugio, al que acude cada vez que tiene vacaciones: Marbella.

Así, el delantero tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de la localidad de la Costa del Sol una enorme mansión de su propiedad con más de 2.000 metros cuadrados de extensión entre la parcela y la vivienda.

La villa de más de 6 millones

Esta lujosa villa, valorada en más de 6 millones de euros, es el lugar al que viaja el noruego con su familia cada vez que su apretada agenda se lo permite.

En este enclave, el delantero disfruta del buen clima de la Costa del Sol y de su cercanía a los mejores restaurantes, puertos deportivos, locales de lujo y campos de golf de primer nivel, que le permite practicar otro de sus deportes favoritos.

Esta mansión se encuentra en una de las mejores urbanizaciones de Marbella, situada entre la Milla de Oro y la montaña, y rodeada de vegetación y las máximas medidas de seguridad para garantizar la mayor discreción al futbolista y su familia, sin miradas de curiosos.

Este aspecto es fundamental en un residencial en el que es común encontrar a otros deportistas, actores, empresarios y toda clase de figuras reconocidas internacionalmente.

Jardines, piscina y zonas de descanso

De ese modo, este lugar se presenta como el idóneo para Haaland en el que alejarse de la presión mediática y desconectar en una inmensa vivienda en la que destaca su entorno exterior, con grandes jardines perfectamente cuidados, distintas áreas de descanso, una piscina de diseño y gran variedad de porches para crear zonas de sombra con el Mediterráneo de fondo.

Además, la vivienda está integrada con su zona exterior mediante amplias terrazas que permiten a la familia disfrutar de las mejores vistas del mar desde su privilegiada ubicación.

Grandes ventanales, luz natural y espacios abiertos

En cuanto a la vivienda, esta cuenta con grandes ventanales y espacios abiertos para que la luz natural bañe cada estancia y dé armonía a su decoración caracterizada por líneas rectas, grandes volúmenes blancos y mobiliario de colores crema que aúnan la sobriedad y la elegancia con la comodidad.

A pesar de que el noruego acude a esta propiedad en sus vacaciones y tiempo de descanso, mantener su buen estado físico es fundamental para el deportista, lo que ha hecho que este inmueble cuente con un gimnasio equipado con todo el material y la maquinaria necesaria para un futbolista de primer nivel, así como espacios de recuperación física y de ocio.

Todo esto ha hecho de esta lujosa mansión en la Costa del Sol el hogar discreto y seguro perfecto para Haaland y su familia en la que disfrutar de las bondades de Marbella y su clima alejados de los focos y los curiosos.