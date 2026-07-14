Mette-Marit recibe el alta hospitalaria tras su trasplante de pulmón: "Me han regalado la vida"

Mette-Marit de Noruega ya está en casa. La princesa heredera ha abandonado este martes, 14 de julio, el Rikshospitalet de Oslo, donde permanecía ingresada desde que fue sometida a un trasplante de pulmón el pasado 17 de junio.

Han sido 27 días de hospitalización, incertidumbre y vigilancia médica constante que ahora dan paso a una nueva etapa: la de la recuperación lejos de las cámaras y al abrigo de su familia. La casa real noruega ha confirmado que el estado de salud de la princesa es "bueno dadas las circunstancias". La noticia llega después de varias semanas en las que la institución había mantenido una comunicación especialmente prudente y había anunciado que no ofrecería nuevos detalles hasta que Mette-Marit pudiera abandonar el hospital.

Las primeras palabras de Mette-Marit

El alta ha estado acompañada por el primer mensaje público de la princesa desde la intervención. Unas palabras en las que Mette-Marit, de 52 años, ha situado en primer plano a las personas que hacen posible la donación de órganos. "Estoy profundamente agradecida", comienza su declaración.

El príncipe heredero Haakon von Noruega y la princesa heredera Mette-Marit, en una imagen de 2023. / Europa Press/Contacto/Frederic K / Europa Press

La esposa del príncipe Haakon asegura que los donantes le han concedido "el regalo de la vida" y admite que le resulta difícil encontrar palabras capaces de expresar la gratitud y la humildad que siente en estos momentos. La princesa también ha agradecido el trabajo de médicos, cirujanos, enfermeros, fisioterapeutas y del resto del personal sanitario que la ha acompañado durante lo que define como un "largo viaje".

En su mensaje ha reservado una mención especialmente afectuosa para sus "amigos de la fibrosis", las personas que, como ella, conviven con esta enfermedad.

"Vivir con fibrosis no es para cobardes", sostiene en una declaración que muestra la dimensión más íntima de una experiencia que ha marcado profundamente su vida durante los últimos años.

También agradece las numerosas muestras de cariño recibidas desde distintos puntos de Noruega, un apoyo que, según explica, le ha dado fuerzas en los momentos más difíciles.

El alivio de Haakon de Noruega

El príncipe Haakon tampoco ha ocultado la emoción que supone tener nuevamente a su esposa en casa. El heredero al trono ha definido el alta como "un gran alivio" y ha asegurado que toda la familia está feliz por la evolución registrada durante esta primera fase.

Haakon ha querido reconocer, además, el trabajo realizado por el Hospital Universitario de Oslo. Sin embargo, su mensaje también evidencia que la preocupación no ha desaparecido completamente. "Sabemos que queda un largo camino de recuperación y que pueden surgir complicaciones", ha advertido.

Solo tres días antes del alta, durante su estancia en Miami para apoyar a la selección noruega de fútbol, el príncipe había adelantado que Mette-Marit mejoraba progresivamente y que estaba recibiendo una atención excelente por parte del equipo médico.

Larga rehabilitación

El regreso a casa no significa que la princesa haya superado definitivamente el proceso. Los especialistas han explicado que los próximos seis meses estarán dedicados a la rehabilitación física y a una estrecha supervisión médica para detectar posibles infecciones o episodios de rechazo del órgano trasplantado.

Are Holm, responsable del departamento de Neumología del Rikshospitalet, ha señalado que, cuando la evolución resulta favorable, suele ser necesario aproximadamente un año para que la situación del paciente entre en una fase más estable.

Durante este periodo, Mette-Marit no realizará compromisos oficiales.

Mette-Marit y Haakon de Noruega siguieron desde el Palacio la histórica victoria de su selección ante Brasil. / INSTAGRAM / detnorskekongehus

Una enfermedad que cambió su agenda

La fibrosis pulmonar crónica de Mette-Marit se hizo pública en 2018. La enfermedad provoca la cicatrización progresiva del tejido de los pulmones y dificulta el paso del oxígeno a la sangre. Durante años, la princesa intentó compatibilizar el tratamiento con sus responsabilidades institucionales, pero el deterioro de su estado terminó obligándola a reducir notablemente sus apariciones. El 5 de junio de 2026, la casa real informó de que había sido incluida en la lista para recibir un trasplante debido al carácter grave y potencialmente mortal de su enfermedad.

Solo 12 días después llegó el órgano compatible y se efectuó la operación en Oslo.

La primera imagen de Mette-Marit después de la operación se publicó a comienzos de julio. En ella aparecía junto a Haakon, ambos con bufandas de Noruega, siguiendo desde el Palacio Real uno de los partidos de su selección en el Mundial.