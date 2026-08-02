Cantantes
Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el "constante escrutinio público"
La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal'
EFE
La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira ' The Eternal Sunshine Tour' y finalmente no participará en el musical 'Sunday in the Park with George', en Londres, ante el "escrutinio público constante", según informan este domingo diversos medios de la farándula.
Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande "se alejará temporalmente de la vida pública" al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.
Escrutinio público
"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", explicó este representante.
Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, "ha sido una experiencia maravillosa para ella": "Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour".
En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.
Nuevo disco
La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal', y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.
Una fuente cercana a la también actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", y aseguró que "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche".
La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical 'Sunday in the Park with George', en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey. EFE
Fuente: El Periódico
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