Kylie Minogue cumple 50 años

Kylie Minogue se encuentra en un buen momento personal. La música, presente en su vida desde hace más de 3 décadas, también la ha acompañado el día de su cumpleaños. Así lo ha mostrado en una imagen compartida en Instagram, en la que aparece posando con una guitarra.





"Una nueva década comienza. Como de agradecida estoy por las oportunidades que me ha dado la vida. 50... allá voy", comenta la cantante con su sugerente imagen.Desde que la australiana entro en el mundo de la música, ha cosechado numerososcomo ´In your eyes´ o ´All the lovers´.Una vida marcada también por las, con rostros conocidos como Michael Hutchence, Stephane Sednaoui; Lenny Kravitz, el modelo español Andrés Velencoso, y Joshua Sasse.En estos momentos se encuentra inmersa en lael primer álbum de estudio de Kylie en cuatro años y su decimocuarto álbum de estudio a lo largo de toda su carrera musical, ycon la que tras pasar por España el pasado mes de marzo en Barcelona, la gira continua por Reino Unido, escocia e Irlanda.