La influencer valenciana Esperansa Grasia da el salto de las redes sociales a la televisión

La influencer valenciana Gemma Palacio, conocida en redes sociales como Esperansa Grasia, se ha convertido en la nueva colaboradora del programa de Antena 3 “El Hormiguero”. La joven, que acumula más de tres millones de seguidores en TikTok, ha logrado consolidarse como una de las creadoras de contenido con mayor proyección del panorama digital español.

Aunque todo el mundo la conoce por su nombre artístico, su nombre real es Gemma Palacio Fernández. Nació el 20 de mayo de 2000 en Llíria y ha vivido siempre en Benaguasil, localidad a la que suele hacer referencia en muchos de sus vídeos y publicaciones. Antes de alcanzar la popularidad en redes, estudió un ciclo formativo de Contabilidad y trabajó en un supermercado con el objetivo de ahorrar dinero para seguir estudiando, pero todo cambió cuando empezó a grabar videos de humor.

Éxito en redes sociales

Esperansa Grasia comenzó a publicar videos en TikTok e Instagram (@esperansagrasia_) durante el confinamiento de 2020. Con el objetivo de entretener y hacer reír a los usuarios aburridos en plena pandemia, empezó a compartir contenidos de humor en los que comparaba la vida en España con la de Estados Unidos. Sus videos no tardaron en viralizarse y aumentó el número de seguidores. A través de personajes como Ashley, Juanjo o Consuelo, la creadora valenciana consiguió entretener a muchos jóvenes.

Su nombre artístico surgió a raíz de la conocida tarotista Esperanza Gracia, una figura en la que se inspiró para crear su usuario en redes sociales. Sin embargo, debido a su seseo, sustituyó la "z" y la "c" por la "s", dando lugar al nombre de Esperansa Grasia. En aquel momento, Gemma Palacio no imaginaba que aquel perfil terminaría convirtiéndose en una de las cuentas de humor más populares de España.

Salto a la televisión

La primera aparición televisiva de Esperansa Grasia llegó en 2021 en "El Intermedio", donde fue entrevistada en la sección "OK, Boomer". Desde entonces, ha participado en distintos programas de televisión y radio, además de colaborar con plataformas como Netflix. También colaboró con "Europa FM" en una sección humorística en la que respondía a preguntas de los oyentes interpretando a algunos de sus personajes más populares.

En 2022 debutó en el teatro musical con una obra estrenada en el Teatro Talía de Valencia y, un año después, participó en diferentes programas como en "Martínez y Hermanos". También inició su trayectoria como actriz en el cine, la cual ha admitido que siempre ha sido su verdadera vocación.

En 2025 alcanzó una mayor popularidad tras su participación en "Tu cara me suena", en Antena 3, donde terminó como subcampeona. Su paso por el programa destacó por su capacidad vocal y su versatilidad artística, factores que impulsaron posteriormente su incorporación como colaboradora de "El Hormiguero".

Actualmente, compagina la creación de contenido en redes sociales con su trabajo en "El Hormiguero", donde muestra a Pablo Motos y a los invitados distintos trucos y consejos prácticos para el día a día. Además, la influencer valenciana también acudió hace pocos días como invitada estrella en uno de los últimos programas de la temporada antes del verano.

El vínculo con su pueblo

Esperansa Grasia nació en Llíria, aunque ha vivido siempre en Benaguasil, un municipio del Camp de Túria situado a unos 25 kilómetros de Valencia. La influencer valenciana ha mostrado en numerosas ocasiones el cariño que siente por su pueblo, a diferencia de otros creadores de contenido que se trasladan a grandes ciudades, Esperansa ha optado por permanecer cerca de su familia y de su entorno más cercano, independizándose en una vivienda situada en Llíria.

Incluso ha afirmado mantener una buena relación con la Policía Local de Benaguasil, ya que es habitual que la encuentren disfrazada mientras graba vídeos por las calles del municipio, una escena a la que ya están acostumbrados. Además, su familia se ha convertido en uno de sus principales apoyos y protagonista habitual en el contenido que publica en redes sociales, donde Esperansa suele aparecer junto a su hermano pequeño, su madre, su primo y, en algunas ocasiones, su tío.

Una carrera en pleno ascenso

Tras seis años creando contenido en plataformas como TikTok e Instagram, la influencer valenciana de 26 años, cuenta actualmente con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y supera los tres millones en TikTok.

Sus vídeos combinan humor, parodia y situaciones cotidianas exageradas, muchas de ellas inspiradas en escenas de una familia española tradicional. Además, también interpreta personajes ficticios de series y películas, un formato con el que ha conseguido conectar con millones de usuarios en redes sociales.