El perro está considerado como 'el mejor amigo del hombre' y, no en vano, en cuanto entra en una casa, se convierte pronto en uno más de la familia. Tener un perro exige determinados sacrificios que los dueños hacen gustosos siempre que eso proporcione bienestar al animal, pero ¿cómo saber si el perro es feliz y está recibiendo los cuidados necesarios o, por el contrario, sufre alguna carencia?

A continuación, te contamos los signos que te indicarán si tu perro es feliz o no. Toma nota.

Es un perro sano

Es el primer indicador de la felicidad de un perro. Si el can sufre algún tipo de enfermedad, obviamente se encontrará en baja forma tanto física como anímicamente, sin ganas de nada. Pero si tiene una dieta adecuada, disfruta de actividad físical y recibe cariño, lo normal es que goce de buena salud más allá de determinadas dolencias físicas.

Su postura es relajada

Un perro feliz mantiene una actitud relajada de manera permanente: con los ojos entrecerrados, la boca entreabierta, el cuerpo sin tensiones y las orejas hacia abajo (a no ser que sea imposible por las características de su raza). El animal no se siente amenazado, sino que considera que su entorno es protector y, por tanto, confía y vive con tranquilidad.

Mueve la cola

Un perro feliz mueve la cola de un lado a otro y con cierto ritmo, no durante todo el tiempo, pero sí en situaciones que asocia con la felicidad, como cuando llegas a casa, cuando coges la correa para salir al parque o cuando le hablas y le das mimos. Si el perro tiene la cola entre las piernas es porque tiene miedo y, si la coloca hacia abajo, es porque está alerta por algún motivo.

Tiene apetito

Un animal que es feliz suele comer bien, así que si tu can ingiere el alimento con ganas es porque está a gusto. Algunos canes son más remilgados que otros con la comida, igual que los humanos, pero todos sabemos si nuestra mascota está aceptando bien o no la alimentación que le ofrecemos. Si parece desganado, tal vez tenga algún problema físico o se sienta triste; en estos casos, lo mejor es consultar con el veterinario.

Es curioso

Un perro curioso es también un perro feliz. Les encanta olerlo todo, tocarlo y, si es posible, incluso lamerlo o masticarlo. Los canes adoran investigar su entorno y, por eso, siempre acuden a la puerta cuando llaman, olfatean la compra o rastrean todas las habitaciones de la casa. Son curiosos por naturaleza y ese interés y actividad son, precisamente, lo que indica que un perro es feliz.

Duerme bien

Los perros son animales que dormitan con frecuencia a lo largo del día, repartiendo sus horas totales de sueño en diversas siestas. Algunas razas pueden llegar a dormir incluso 16 horas o más. La clave está en comprobar si mantiene su patrón de sueño habitual o, por el contrario, se muestra inactivo y sin energía, lo que podría indicar un problema. El perro feliz duerme pero, en cuanto recibe el estímulo adecuado (como una invitación a salir para ir al parque), exhibe toda su actividad y sus ganas de explorar.

Muestra la barriga

Este comportamiento es señal de confianza porque se trata de una zona vulnerable de su cuerpo que sólo enseña a aquellos con los que está a gusto. Sabe que no le harás daño y por eso te muestra la barriga y te la ofrece para que le rasques y le des cariño.

Mantiene el contacto visual

Un perro feliz no tiene miedo de mantener la mirada de un humano; de hecho, un can que baja la mirada es porque teme desafiar a quien considera que está en un rango superior. Es un gesto de sumisión y miedo. Pero si no tiene problemas en mantener el contacto visual contigo es porque confía en ti.

Busca contacto

Un animal que tiene interés en mantener el contacto con su dueño es porque necesita de su presencia y sus caricias, de su atención. Te considera de su propia manada y le gusta estar contigo. Si, además, entrecierra los ojos cuando lo acaricias, es indicativo de que adora esos gestos y que eres una de sus personas preferidas.

Expresa felicidad

El lenguaje corporal de un perro feliz es muy expresivo. Mueve la cola cuando llegas a casa, salta de alegría e impaciencia cuando sabe que va a salir a pasear y a jugar al parque, le brillan los ojos y le encanta estar junto a ti para recibir caricias y mimos. Todo su cuerpo expresa felicidad. Es como un niño que vive cada día a tope y que disfruta de cada momento.