Los gatos son seres independientes y maravillosos, elegantes y desdeñosos. Igual pueden colmarnos de atenciones y ser los gatos más cariñosos del mundo que ignorarnos por completo si algo no les parece bien, a modo de felino castigo. Cómo se comporten depende mucho de la personalidad del animal, como sucede con los humanos, aunque en muchos casos, también está íntimamente arraigado en su interior, puesto que forma parte del ADN de la raza a la que pertenezca el gato.

No siempre es así y las excepciones son muchas, pero lo cierto es que hay una serie de rasgos que cada raza de gato tiene en común y que determina, por lo general, el carácter que podemos esperar de cada una de ellas. Con los gatos mestizos esto no funciona, puesto que no pertenecen a una raza concreta, algo que no los convierte en animales de segunda sino todo lo contrario: son gatos maravillosos que suelen ser muy agradecidos y que disfrutan de una personalidad propia y singular.

Razas de gatos ariscos o agresivos

Las razas de gato cuyos ejemplares se cuentan entre los más ariscos o agresivos del mundo no son muchas e incluso alguna de ellas están también incluidas en el ranking de los más cariñosos; así que todo depende del momento en que encontremos a los animales y de si ellos están contentos o enfadados con su dueño en esos instantes.

Estas son las cinco razas de gato con un carácter más agresivo o arisco. Toma nota:

Bengala

Tiene un aspecto parecido a un tigre y un carácter singular fruto de su origen asilvestrado. Son gatos hiperactivos y con una extraordinaria curiosidad que les lleva a explorar siempre que pueden y los convierte en grandes cazadores. Muestra muchas ganas de jugar y es muy sociable, pero la enorme actividad que lo caracteriza puede llevarlo a comportarse de manera brusca si no ha quemado la suficiente energía con sus juegos.

Esfinge

Se le reconoce fácilmente porque son gatos sin pelo. Es un felino exótico que demanda mucha atención y que no parará de molestar hasta conseguir lo que quiere. Su temperamento es pacífico y amigable, curioso e inteligente, pero también es una raza muy activa que está en constante movimiento y que necesita mucho de la compañía de su dueño.

Bombay

Raza de gatos muy característica porque sus ejemplares son muy parecidos a las panteras negras. Son animales cariñosos pero se pueden tornar extremadamente persistentes en sus demandas cuando requieren atención y, si se les ignora durante demasiado tiempo, pueden incluso volverse agresivos. Los sonidos fuertes y estridentes les sacan de quicio.

Siamés

Son gatos muy cariñosos (están considerados como una de las razas más afables), pero también suelen ser bastante celosos, territoriales y ariscos. Su apego a su dueño le hace sentir celos si cree que no recibe toda la atención que merece.

Maine Coon

Se trata de un gato muy independiente, así que si no le gusta algo o considera que lo están molestando, te lo hará saber. Es muy inteligente, le encanta recibir atención y no le agradan los extraños en su casa.