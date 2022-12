Tu gato no para de maullar. ¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Le ocurre algo? Es normal que te preocupes, sobre todo si tu felino antes no se comportaba así, pero tal vez no tengas por qué hacerlo.

El maullido es la forma que el gato tiene para relacionarse con los humanos, puesto que para comunicarse con otros felinos puede utilizar el olfato y el lenguaje corporal, así que es fundamental que prestemos atención a lo que intenta decirnos con sus maullidos para averiguar qué le sucede. Cuando un gato no para de maullar se suele mostrar muy insistente hasta que le hacemos caso o consigue lo que estaba reclamando. Puede ser por varios motivos; a continuación, te explicamos los más habituales. Por qué mi gato no para de maullar Los maullidos de un gato son, como decíamos más arriba, su forma de comunicarse contigo. Lo normal es que se comporte de esa forma para tratar de decirte algo; los motivos más comunes por los que tu gato no deja de maullar son: Necesidades fisiológicas : tiene hambre o sed, no tiene sus cosas disponibles o tal vez su arenero está sucio. En muchas ocasiones los felinos reclaman insistentemente hasta que solventas este tipo de situaciones puesto que suelen ser muy celosos de sus cosas y muy exigentes con sus necesidades.

Atención : tu gato maúlla constantemente para pedirte mimos y caricias; quiere que le prestes atención, que estés con él o que juegues un rato.

Salud : cualquier malestar o sensación de dolor será inmediatamente transmitida por tu felino mediante maullidos más intensos y persistentes.

Emociones : los maullidos constantes pueden denotar que tu gato siente miedo, soledad, estrés o cualquier otra emoción que necesite comunicar.

Celo: los maullidos son diferentes, prolongados y lastimeros, casi como un bebé llorando; es uno de los síntomas de que están en busca de pareja. Además, sería bueno que prestarás atención a otros aspectos para tener más pistas sobre lo que le ocurre a tu gato. Por ejemplo, si de repente hay un cambio de comportamiento del animal o utiliza un determinado lenguaje corporal (si se eriza, es síntoma de miedo o incluso dolor, pero si frota su cuerpo sobre las superficies puede reclamar tu atención y tu caricias). De esta forma, saber por qué tu gato no para de maullar es fundamental para averiguar qué le sucede y cómo puedes ayudarlo.