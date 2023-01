Los gatos nos parecen, probablemente, uno de los animales más perezosos que existen debido a que se pasan el día durmiendo. Pero esto, en realidad, no es así. En ocasiones confundimos los hábitos de los gatos domésticos con los de sus parientes salvajes, costumbres que no suelen tener nada que ver entre sí, ya que las condiciones de vida de unos y otros son totalmente diferentes.

¿Cuánto duerme un gato? Aunque es habitual que veamos cómo un gato doméstico duerme una hora tras otra en casa, lo cierto es que los felinos salvajes no se comportan igual. El primero tiene asegurado el sustento y, además, si no tiene acceso libre al exterior de la vivienda, no cuenta con estímulos nuevos ni posibles presas que despierten en él su natural instinto cazador.

El gato salvaje (o al menos que vive en un entorno en el que tiene acceso al exterior) no duerme tanto y, sobre todo por la noche, muestra una gran actividad. Es entonces cuando debe salir a buscar presas para alimentarse, aunque el resto del día también sacrifica horas de sueño y descanso en aras de explorar nuevos espacios y territorios o enfrentarse a peligros inminentes. En una palabra, el gato salvaje debe mantenerse alerta y activo para sobrevivir y eso es, precisamente, lo que hace.

Cuántas horas duerme un gato

Establecida esta diferenciación entre gatos domésticos y gatos salvajes, hay que señalar también las distinciones entre los felinos más mayores y los más jóvenes. Los más ancianos suelen dormir más horas que los gatos adultos pero es habitual que lo hagan con un descanso más ligero y con constantes interrupciones.

Los cachorros, por su parte, también duermen más que los adultos debido a que el sueño, en su caso, sirve para que crezcan y se desarrollen, de ahí que se trate de un sueño profundo y reparador. A partir de las cinco semanas de vida, los gatos jóvenes comienzan a cambiar su pauta de descanso y duermen menos.

En líneas generales, un gato adulto doméstico puede dormir perfectamente entre 12 y 16 horas cada día. Esto supone casi un 70 % de su tiempo, lo que parece mucho, pero también hay que advertir que el animal, en realidad, tampoco tiene nada mejor que hacer que dormitar y descansar debido a que no tiene a su alcance ningún estímulo que le resulte interesante más allá de los humanos con los que convive y que, a esas horas, pueden estar fuera de casa: trabajando o estudiando, por ejemplo.

Con respecto a cuántas horas duerme un gato mayor o un cachorro, estos pueden llegar a emplear hasta 20 horas al día en sueño y descanso.