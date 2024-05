Consejos clave para escoger el alimento más adecuado para tu mascota

Preguntas clave para una alimentación óptima

A la hora de elegir el alimento ideal para tu perro o gato, es crucial plantearse algunas preguntas fundamentales como:

- ¿Qué nutrientes necesita mi perro y/o mi gato?

- ¿Cómo puedo elegir un alimento adecuado para sus necesidades únicas?

- ¿Qué criterios debo considerar para seleccionar un alimento seguro y de calidad?

Entender la diferencia entre nutrientes e ingredientes es esencial. Los nutrientes, como proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos y carbohidratos, son vitales para las funciones corporales de las mascotas. Y los ingredientes son los portadores de los nutrientes. Lo importante es que el alimento proporcione los nutrientes necesarios en la cantidad y proporciones adecuadas para cubrir las necesidades específicas de cada mascota

No te guíes solo por los primeros ingredientes

Aunque muchas veces se hace hincapié en los primeros ingredientes de una etiqueta, es fundamental comprender que esto no determina la calidad del alimento. Los ingredientes frescos pueden contener altos niveles de agua, que incrementa el peso del ingrediente, pero no aporta nutrientes y se evapora durante el proceso... En cambio, los ingredientes deshidratados, aunque aparezcan más abajo en la lista, son más concentrados y ricos en nutrientes. Por eso, no solo debemos fijarnos en los primeros ingredientes, sino en el alimento en conjunto y los beneficios que aporta a un gato o perro en concreto.

Consulta con el fabricante

Para tomar una decisión informada, es recomendable contactar directamente con los fabricantes de alimentos para mascotas. Esto permite entender mejor sus controles de calidad y seguridad, y quiénes son las personas responsables de formular los alimentos. La transparencia en el proceso de producción y la garantía de que el alimento cumple con los estándares nutricionales adecuados son aspectos clave para asegurar una alimentación saludable para nuestras mascotas.

El papel de los subproductos

Contrario a lo que se podría pensar, los subproductos de origen animal y vegetal de calidad son una fuente rica en nutrientes valiosos, como proteínas, vitaminas y minerales. Estos subproductos, que pueden incluir hígado, corazón o pulpa de remolacha, son seguros y altamente beneficiosos para las mascotas. Además, su uso contribuye a la sostenibilidad, aprovechando partes de animales que de otro modo se desperdiciarían.

Los cereales son tus amigos

Los cereales son una fuente segura y nutritiva de energía, fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales para perros y gatos. A pesar de la creencia popular, los cereales no son perjudiciales y no son la principal causa de alergias alimentarias en las mascotas. De hecho, eliminar los cereales de la dieta no ha demostrado tener beneficios significativos para la salud de perros y gatos.

En resumen, elegir el alimento adecuado para tu mascota implica la comprensión de sus necesidades nutricionales y la calidad de los nutrientes. Pedir consejo a tu veterinario sobre la nutrición de tu mascota, así como la comunicación con los fabricantes, son pasos esenciales para asegurar que nuestras mascotas reciban una alimentación equilibrada y saludable.