Cómo entrenar a tu perro para rastrear a personas desaparecidas.

Kora olfatea una gasa con el olor de Juan y enseguida echa a andar en la dirección en la que, minutos antes, se ha esfumado. Es como entrenan a los perros rastreadores en la asociación Só lles falta falar, que enseña a los animales y sus guías a buscar desde personas desaparecidas hasta audífonos extraviados.

Cerca de una decena de canes y sus familias se encuentran en el antiguo colegio de Ons, en el municipio de Brión (A Coruña). Son socios de Só lles falta falar, una asociación de perros de familia que realiza actividades como rutas, soporte terapéutico para niños hospitalizados o entrenamientos de rastreo.

Hoy toca jornada de rastreo, en la que los perros y sus acompañantes humanos, llamados guías, aprenden a entenderse el uno al otro mientras el animal olfatea en busca de algo.

Una especie de ensayo que luego ponen en práctica con casos reales, ya que estos perros, aunque son de particulares, participan en operativos de búsqueda de desaparecidos con el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Brión.

"Vamos a donde nos llamen. Ayer recibimos un aviso por un señor mayor, pero cuando nos estábamos organizando apareció", cuenta a EFE la adiestradora canina María Sabell, que imparte los cursos.

En busca de la "marca"

Esta vez, por suerte, los desaparecidos son socios que se "pierden" voluntariamente, después de impregnar unas gasas con su olor corporal que sirve de "marca" a los rastreadores para que lo reconozcan. En los operativos reales, la Guardia Civil pide a la familia del desaparecido una prenda de ropa usada.

Los perros se ponen su uniforme de trabajo, un arnés que solo utilizan cuando rastrean, y empieza la "colonización olfativa", en la que su guía, durante un minuto, le da varias veces la marca para que la huela y después la retira.

"Esto es lo que hace que los perros estimulen las terminaciones nerviosas de los cilios olfativos que necesita para esa búsqueda en concreto", explica Sabell.

Después empieza el rastreo. A Kora, de raza pachón navarro y acompañada de su guía Rubén, le ha tocado buscar a Juan, y poco a poco va recorriendo el camino que él ha realizado minutos antes, olfateando cada sendero y calle que encuentra.

Cuando Rubén nota que no va tan decidida y ha perdido la marca, se la vuelve a dar para que la huela.

No es una jornada fácil, la fina lluvia que cae a ratos dificulta la tarea de los rastreadores. "Es el mayor problema que tenemos en Galicia, la humedad", lamenta Rubén, porque hace que las moléculas de olor se posen en el suelo y sea más difícil detectarlas.

No es impedimento para Kora, que después de un rato logra llegar hasta Juan y enseguida, consciente de su éxito, pide al guía su recompensa, un trozo de carne.

Rastreadores, grandes áreas y localizadores

Kora es rastreadora, pero hay otros perros expertos en grandes áreas -capaces de buscar a cualquier persona, sin necesidad de marca, en un espacio amplio- y los llamados localizadores, que husmean en círculos concéntricos para encontrar un rastro.

Algunos localizan cadáveres, una habilidad que la asociación entrena con extracciones dentales de humanos, porque funciona mejor que con restos de animales.

"No matamos a nadie para que el perro lo busque", bromea Sabell, que explica que aunque hay determinadas razas que tienen más capacidad, cualquier perro puede rastrear.

Y no solo rastrean personas, también buscan animales o incluso objetos, con el mismo proceso.

"Nos han llamado para buscar una joya perdida con valor sentimental o audífonos de una persona sorda", cuenta la adiestradora.

Só lles falta falar también trabaja con los perros para soporte terapéutico en colegios y hospitales, para lo que sí es necesario que el animal cumpla unos requisitos, como tener equilibrio emocional.

Ahora tienen en marcha un proyecto con la Fundación Andrea para visitar a niños internados en el Hospital Clínico Universitario de Santiago; los peludos Moira, Rita y Suka les hicieron una visita navideña este pasado fin de semana.