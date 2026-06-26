Por qué proteger a las mascotas del sol es una cuestión de salud

Con la llegada del calor, la atención suele centrarse en los riesgos que el sol supone para las personas. Sin embargo, los perros también están expuestos a los efectos de la radiación solar, que puede impactar directamente en su piel y en la calidad de su pelaje. La combinación de radiación ultravioleta, altas temperaturas y sequedad ambiental favorece la deshidratación cutánea, la pérdida de brillo del manto y la aparición de irritaciones, especialmente en las zonas más delicadas.

Aunque el pelo actúa como una primera línea de defensa, esta protección natural no siempre resulta suficiente. Los animales con manto corto, claro o poco denso presentan una mayor vulnerabilidad frente a la exposición solar prolongada.

Efectos progresivos del daño solar

El impacto del sol no siempre se manifiesta de forma inmediata. La exposición continuada puede debilitar la estructura del pelo, su apariencia y alterar el equilibrio de hidratación de la piel. A medio y largo plazo, esto se traduce en un pelaje más seco, apagado y con menor resistencia, lo que afecta tanto al bienestar del animal como a su aspecto.

Por este motivo, los especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas durante los periodos de mayor radiación.

Medidas de protección eficaces

El uso de productos específicos con filtro UV se presenta como una herramienta útil para proteger el pelaje durante la exposición solar. Estos productos ayudan a conservar la hidratación y a prevenir el deterioro del manto, contribuyendo a mantenerlo en mejores condiciones incluso en verano.

Zonas especialmente vulnerables

No todas las áreas del cuerpo presentan el mismo nivel de protección. El hocico, las orejas o el abdomen, donde la cobertura de pelo es menor, son particularmente sensibles a la radiación. En estos casos, la aplicación de protección tópica resulta clave para reducir el impacto del sol sobre la piel.

Facilidad de uso en la rutina diaria

El formato en spray permite una aplicación rápida y uniforme sobre el pelo seco, lo que facilita su uso antes de la exposición solar y su reaplicación a lo largo del día si es necesario.

Cuidado estacional para el bienestar animal

Mantener la piel y el pelaje en buen estado durante los meses más cálidos no es solo una cuestión estética, sino de salud y confort. Integrar la protección solar en la rutina de cuidado contribuye a prevenir molestias y a preservar el bienestar general de las mascotas en verano.

Sun Filter PSH – Precio 75 ml: 9 €

Sun Filter, de PSH, es un protector solar en spray para perros diseñado para proteger el pelo durante la exposición solar y mantener su hidratación en los meses de mayor radiación. Su fórmula actúa absorbiendo la radiación UV y creando una película protectora que ayuda a prevenir la sequedad y el deterioro del manto.

Sun Filter, de PSH. / ED

Gracias a su formato en spray, permite una aplicación rápida y uniforme sobre el pelo seco, facilitando su uso diario antes de paseos o actividades al aire libre. Además, contribuye a mantener el brillo natural del pelaje y a mejorar su aspecto durante la exposición al sol.

Su uso regular ayuda a reforzar la protección del pelo frente a los efectos del sol, especialmente en animales expuestos a altas temperaturas o con mayor sensibilidad cutánea.

Modo de empleo: aplicar sobre el pelo seco, pulverizando a una distancia aproximada de 30 cm para asegurar una distribución homogénea. Puede utilizarse antes de la exposición solar y reaplicarse durante el día si es necesario.