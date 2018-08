Los trucos de las nutricionistas para perder peso tras el verano

Expertas en nutrición del Hospital Quirónsalud recomiendan planificar el menú semanal con una lista de compra cerrada -para no comprar lo que no se debe-, además de tomar en ayunas un vaso de agua templada con limón para alcalinizar el organismo y mejorar el tránsito intestinal con el fin de eliminar toxinas de forma eficiente, ayudar a bajar la hipertensión, depurar el hígado y ayudar así a perder los kilos de más que se hayan podido adquirir durante las vacaciones de verano.

Según ha explicado la especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Torrevieja Carolina Pérez, "cuando estamos de vacaciones, muchas veces nuestro tránsito intestinal no funciona tan regularmente como desearíamos, además de que la ingesta de grasa se aumenta y la de fibra muchas veces disminuye". "En verano no llevamos un control en las comidas, comemos con más sal, a deshoras, con menos fibra, dejamos de practicar ejercicio con asiduidad, etc. Esto puede hacer que suframos retención de líquidos, lo que hace que aumentemos de volumen de manera considerable, haciéndonos sentir hinchados, pesados y molestos", ha apuntado.

La doctora ha aconsejado reorganizar los horarios, poco a poco, para volver a las costumbres. "Tu organismo sigue un ritmo biológico determinado por tus hábitos, razón por la cual es importante que comamos siempre a las mismas horas y evitar pasar más de 3 ó 4 horas sin ingerir nada. Retomar la pauta nutricional de tres comidas principales y dos tentempiés, a media mañana y a media tarde", ha precisado.

Por su parte, la especialista en nutrición de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud, Rocío Práxedes, ha recomendado evitar cenar tarde para ayudar a que el ciclo del sueño se retome y se realice correctamente, ya que hasta volver a generar el hábito es normal encontrarse cansado. "Aun así, -añade- debemos evitar abusar del café, el té o los refrescos excitantes, ya que son estresores nutricionales y engordan porque activan el cortisol y la insulina".

Según Quirónsalud, del actual Plan de Salud de la Comunitat Valenciana se desprende que el 93 % de las muertes en el territorio se deben a enfermedades no transmisibles, y entre ellas, destaca el importante peso de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y la diabetes, lo que en conjunto suponen siete de cada diez defunciones.

Al respecto, la especialista Rocío Práxedes ha señalado que "todas estas enfermedades comparten una serie de factores de riesgo modificables como son la obesidad, el sedentarismo y el consumo de alcohol y tabaco y cuyos efectos ya comienzan a ser visibles".

El 53 % de los valencianos de más de 15 años tiene exceso de peso

En la actualidad, el 53 % de los valencianos mayores de 15 años presenta exceso de peso. Concretamente, indica la doctora Carolina Pérez, "el 36,1 % presenta sobrepeso y el 16,9 % obesidad y, aunque ha resurgido con auge la defensa de la tradición en la mesa, manteniendo platos como el salmorejo, la paella, los potajes, el hervido valenciano, la zarzuela de pescado, la escalibada, etc., según los estudios de consumo y las encuestas de alimentación en la población, parece que no comemos tan bien y no cumplimos con el patrón de dieta mediterránea".

Tal y como ha indicado Rocío Práxedes, "la dieta mediterránea tradicional está compuesta principalmente por alimentos procedentes de la tierra, como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, frutos secos y el aceite de oliva, además de productos del mar y del consumo de productos frescos, locales y de temporada, unidos a la realización de comidas en compañía, y otros estilos de vida saludables como la práctica diaria de actividad física moderada".

En este sentido, la doctora Carolina Pérez ha señalado que "la ingesta que hacemos de carne es muy superior a la de pescado. El año pasado comimos de media casi seis raciones de carne por semana, y tan sólo tres de pescado. En cuanto a frutas, verduras y hortalizas, nos quedamos en un consumo diario de algo más de 500 gramos, cuando la recomendación de los organismos sanitarios es de al menos 700 gramos, las famosas cinco raciones al día".