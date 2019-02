El controvertido 'look' de Aitana que suma todas las tendencias de moda de 2019

Aitana, la cantante de 'Lo Malo', siempre va a la última. La exconcursante de 'Operación Triunfo' además de haber triunfado en el mundo de la música tras salir de la Academia de TVE, se ha convertido en una auténtica 'influencere'. De hecho, Stradivarius la fichó hace ya unos meses para convertirse en la imagen de la marca 'low cost' del grupo Inditex.



De la mano de Stradivarius, Aitana se ha marcado un 'look' que no ha dejado indiferente a nadie.



En él, se la puede ver luciendo los pantalones más polémicos de esta temporada, los pantalones ciclistas, que también otras de las grandes blogueras de nuestro país han incorporado ya a su armario. La cantante además los luce con otra de las grandes tendencias de este 2019, la riñonera. Dos prendas que regresan directamente de los 90 pero que no son del gusto de todo el mundo. De hecho, las redes sociales ardieron con este 'look' de Aitana, que combinó con un top negro y una 'trench' de cuadros.