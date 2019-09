Tendencias otoño 2019: Diez vestidos de invitada de boda por menos de 30 euros

Con el otoño llega una nueva temporada de bodas, ya que cada vez más gente opta por darse el 'sí quiero' en los meses de octubre y noviembre.

Si en las próximas semanas tienes una celebración especial y aún no has decidido qué ponerte, estás de enhorabuena, ya que la gran mayoría de tiendas 'low cost' han sacado en sus nuevas colecciones líneas de fiesta, con prendas perfectas para este tipo de eventos y que podrás reutilizar en las próximas fiestas de navidad o algunos de ellos incluso en tus looks del día a día, combinándolos con algunas de las botas tendencias de este otoño 2019 como las militares o las 'cowboy'.

Vestidos de Zara de 29,95 euros

El negro, los encajes, los brillos, el terciopelo y las lentejuelas vuelven a ser los protagonistas de estas colecciones, en las que es posible encontrar vestidos perfectos para las bodas de este otoño 2019 a precios muy asequibles, incluso por debajo de los 30 euros.

Vestidos de Stradivarius de 25,99 euros



Para completar el 'look' y convertirte en la invitada perfecta solo necesitarás invertir en buen un zapato tipo salón, que posteriormente podrás seguir poniéndote incluso con vaqueros y un bolso de mano joya.

Vestidos de Sfera de 25,99 euros