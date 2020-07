Dafne Fernández marca tendencia con un 'look' perfecto para el calor

A día de hoy, son muchos los adolescentes que siguen a los 'influencers' que más concuerdan con sus gustos para tener ideas de looks o simplemente para aprender a combinar la ropa de una manera más ordenada. Además de diseñadores y estilistas, los personajes públicos que tanto contenido suben a sus perfiles se convierten en imagen de estilo cada día.



Dafne Fernández ha colgado una fotografía en la que podemos ver el look que ha escogido para este miércoles. Parece que la actriz, que estaba disfrutando de unos días en el campo, se ha quedado alucinada con el calor de la capital: "Madre mía... volver del campo y toparse con los 40º de la ciudad... cómo lo estáis llevando vosotrxs!?".



La actriz ha elegido para esta ocasión una camisa oversize de rayas a juego con un short vaquero que apenas se aprecia. Todo ello combinado con unas sandalias y bolso a juego de color teja. Y es que no puede estar más estilosa nuestra Dafne Fernández con este look casual de diario.



Y es que hace unos días subía una fotografía dando la bienvenida al verano en la que recibió muchos comentarios de sus seguidores que veían raro el cuerpo de la actriz y pensaban que estaba embaraza de nuevo. Aunque todavía Dafne Fernández no ha desmentido nada, la actriz sigue tan enamorada de Mario Chavarría como el primer día.