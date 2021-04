Rompiendo de modo excepcional la clara intención de austeridad y ahorro que la ha llevado a recuperar numerosas prendas y complementos de su vestidor en el último año, la Reina Letizia ha cerrado su agenda de la semana sorprendido con un nuevo estreno (el segundo en tres días, un hecho insólito en la monarca en esta temporada); un favorecedor y juvenil top, que se une al versátil trench de cuadros vichy bicolor en blanco y negro con el que nos sorprendió el pasado martes.

Relacionadas Doña Letizia se apunta al look navy

La Reina se ha desplazado este viernes hasta Totana, Murcia, para presidir el VI Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras y nos ha dejado un look primaveral. Y es que gracias a las buenas temperaturas de la localidad murciana, hemos podido ver el nuevo estreno de Doña Letizia. Un ajustado top de punto blanco con manga estilo puffy - abullonada en el hombro y ajustada en el codo - con un favorecedor escote cuadrado. De la firma Naf Naf, la nueva prenda de la monarca es de esta temporada y cuesta 49.95 euros, aunque predecimos que no tardará en agotarse, tanto por su precio como por lo bien que sienta.

Un top ideal que la Reina ha combinado con unos pantalones que ya tienen 6 años y que no le veíamos desde 2016; sus culotte rojos de Uterqüe con botonadura frontal en color dorado, una prenda que nos encantó en su estreno y que apenas le hemos visto a la monarca. Hasta hoy, cuando nos han gustado todavía más. Y es que el corte del pantalón favorece especialmente a la silueta delgada de Doña Letizia, que una vez más ha acertado con este outfit juvenil que no nos hubiese extrañado ver ni a la Princesa Leonor ni a la Infanta Sofía, con el que la Reina ha brillado bajo el sol murciano de una manera especial. Apostando por la comodidad y dando el toque al look, su Majestad ha complementado el conjunto con unos zapatos acharolados de tacón cuadrado, también en color rojo y también de Uterqüe, que se ha consolidado como una de sus firmas fetiche en los últimos tiempos.