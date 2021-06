La firma textil Adolfo Domínguez ha presentado este miércoles su nueva colección de la temporada primavera-verano de 2021, titulada 'Sexo', en un desfile exclusivo para los profesionales de sus servicios centrales en San Cibrao das Viñas (Ourense), los cuales han tenido que realizarse una prueba PCR antes de poder acceder al recinto.

Según ha explicado la compañía, la iniciativa, que tiene como objetivo reconocer el compromiso de las empleadas y empleados de la firma durante la pandemia de la covid-19”, ha estado protagonizada por 45 modelos no profesionales seleccionados a través de las redes sociales como parte de la reivindicación de la marca de la belleza diversa.

“La idea era ofrecer una experiencia interactiva que no fuese un desfile convencional sino una manera de visibilizar e incorporar temática”, ha apuntado la directora creativa de la firma, Tiziana Domínguez, al finalizar el evento, que buscaba ofrecer esta “experiencia inmersiva, con música en directo y performances artísticas”.

El acto, estructurado en tres partes, contó con un primer bloque que se celebró “en un ambiente de discoteca que no hemos pisado en un año” con la idea de “generar deseo”, ha explicado.

El segundo bloque se centró en “el pudor y en el acto de “vestirse y desvertirse”.

Por último, cerró el desfile una performance delante de la escultura de Acisclo Manzano y un nuevo pase de los modelos, mostrando esa “interconexión” entre “sexualidad y poder”.

En declaraciones realizadas a los medios, la hija menor del modisto orensano ha reivindicado el “espíritu incorformista” de este evento tanto en lo que respecta a los modelos como en cuanto al lugar elegido, “en nuestras propias instalaciones”.

No en vano, el desfile contó con modelos no profesionales con esa idea de “cambiar el canon de la belleza” mientras que el formato elegido no es “típicamente de desfile” sino que responde más bien al concepto de “un evento inmersivo y multidisciplinar” que aunó teatro, música y baile con el objeto de “mostrar nuestra creatividad”.

La colección está diseñada en torno al concepto del sexo, con subcolecciones en moda y complementos de mujer y hombre que desarrollan con tejidos y estampados las temáticas de la privacidad, el pudor y el tabú.

Se trata de la cuarta colección de Tiziana Domínguez (directora Creativa del grupo) tras Galicia (2018/19), Wabi-sabi (2019/20) y A Morte (2020/21).

En ella, la firma muestra prendas de “sastrería y tejidos más sostenidos, con entalles y hombreras ochenteras” -en el primer bloque- hasta otra ropa “basada en la comodidad” en un guiño a lo que se utilizó en la pandemia, con tonos marrones que recuerdan “a la tez humana”.

También destaca la presencia de “tejidos más rústicos”, hechos con materiales como el lino y el algodón.