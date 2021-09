Cuando el verano se instala en el calendario, son muchos los que empiezan a sudar; y no sólo por el propio calor, sino también para disimular los rastros de la sudación en la ropa. A priori puede parecer un tema menor pero lo cierto es que la excesiva sudoroción provoca ansiedad a tanto hombres y mujeres.

En algunas ocasiones, sudar en situaciones en las que a priori no se debería transpirar incomoda mucho a algunas personas, que se sienten observadas por el resto y se sienten el centro de atención, cuando en realidad no es así.

La actitud, es decir tener una mentalidad correcta, es fundamental en casos de sudoración axilar y ayuda a afrontar el problema. Además, te ofrecemos una serie de trucos para que el sudor no se note tanto en la ropa y respires más tranquilo.

Utiliza un desodorante antitranspirante de larga duración

Para evitar las temidas manchas de las axilas lleva siempre un desodorante antitranspirante en el bolso o maletín, y aplicátelo cuando consideres, algo que te aportará seguridad y evitará que te sientas cohibido.

Utiliza ropa holgada

El roce del tejido con la piel activa el sudor, así que opta por camisetas o vestidos más sueltos que no se te peguen al cuerpo, sobre todo en aquellas zonas por las que más sudas. Al utilizar ropa más holgada, tus axilas tendrán mejor ventilación, lo que hará que sientas que sudas menos, mancharás menos tu ropa y el sudor se secará antes.

Elige colores más neutros

Si tienes un problema de sudoración elimina de tu armario aquellas prendas de colores fuertes: rojo, gris, verde, azul? Es más aconsejable que utilices tonos más neutros, blancos o marfiles, en el que la transpiración no se marca de una forma tan evidente. Además, este tipo de tonalidad se lleva mejor con los rayos de sol, no nos causará tanto calor y por lo tanto sudaremos menos.

Es importante que te sientas a gusto con la ropa que elijas y pensar que aunque tú tengas ese problemilla, todo el mundo tiene alguna cosa, nadie es perfecto, así que respira tranquilo.

Por otra parte, si tienes por delante una cita importante o hace mucho calor evita ponerte camisetas de colores fuertes como los que hemos comentado y elige otros tonos que te permitan estar más relajado si empiezas a sudar.

Utilizar un desodorante antitranspirante, ropa holgada, colores neutros y una camiseta 'primera capa' pueden ayudarnos a eliminar el rastro de sudor en nuestra ropa. Fotos: Getty / Decathlon

El estampado, nuestro gran aliado

Un tejido con estampado disimulará mejor las manchas de sudor que una prenda totalmente lisa. Eso sí, comprueba primero que los colores que tiene esa camiseta no destiñen entre sí.

Los tejidos naturales dejan transpirar la piel

El algodón, lino o seda son telas naturales y ligeras que dejan transpirar la piel pero que además absorben el agua, por lo que se presentan como los tejidos idóneos para sentirnos seguros y cómodos respecto a la sudoración. Sin embargo, hay que evitar a toda costa los tejidos acrílicos, ya que no dejan transpirar y multiplican el sudor, sin necesidad de esfuerzos extra.

Utiliza camisetas "de compresión"

Ponte una camiseta interior para que actúe como una capa absorbente. Muchos deportistas utilizan este tipo de elásticas para tener una mejor ventilación y no deshidratarse a través del sudor perdido. De modo que si tienes un problema de hipersudoración, ¿por qué no pruebas con una camiseta de este tejido?

Las camisetas de ´compresión´ o ´primera capa´ secan el sudor de una forma rápida y además moldean la figura gracias al material del que están hechas. Con este tipo de prenda abajo, te sentirás más seguro e incluso podrás ponerte prendas de colores fuertes sin que traspase una gota de sudor.

Lleva una chaquetita o un chal

Si en algún momento, descubres que tienes una mancha repentina, y tienes a mano una chaquetita o chal, échatela por encima. Una forma rápida de cubrir alguna mancha de sudor que evitará que nos pongamos más nerviosos.

Hidrátate

Al contrario de lo que parece, beber agua refresca e hidrata el cuerpo y hace que se sude menos.

Este tipo de consejos para evitar que el sudor se plasme en tu ropa te ayudarán a sentirte mejor y a estar más relajado, no obstante, no atacan a la raíz del problema. Es muy importante tener una mentalidad positiva y no ponerse nervioso, y en el caso de hipersudoroción acude a un profesional.