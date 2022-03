Cada persona es un mundo y, aunque algunas afortunadas pueden presumir del veloz crecimiento de su pelo, otras se desesperan al ver que éste no crece al ritmo que esperaban cuando decidieron cambiar su corte para dejarse larga la melena... Si eres de las que ve como su pelo crece más lentamente de lo que te gustaría, te proponemos algunos hábitos que pueden ayudar a que el crecimiento de tu cabello no vaya tan despacio y que además, ¡lo haga de forma saludable!

Nuestro cabello crece una media de 1 o 1,5 cm por mes, si bien esto es una media, existen particularidades que pueden hacerte pensar que no lo hace tan rápido. "El crecimiento del pelo se divide en tres fases, anágena, la de crecimiento que puede durar hasta cuatro años; catágena, dura cuatro semanas y es en la que el crecimiento se ralentiza; y telógena, la fase final de vida de la fibra capilar. En una melena encontramos fibras capilares que están en cada una de estas fases, aunque la gran mayoría, un 80%, están creciendo. También tenemos que tener en cuenta que nuestro organismo ralentiza alguna de sus funciones con la edad, no nos crece el pelo igual cuando somos niñas a cuando somos menopáusicas. Aquí entran en juego factores hormonales, genéticos, de alimentación e incluso estacionales, en otoño se nos cae más el pelo.", asegura M.ª José Llata, peluqera en Cantabria.

La importancia de que crezca sano

Si hace mucho que no pasamos por la peluquería para cortarnos las puntas, podemos provocar otro problema, que el pelo se estropee y sea necesario cortar por lo sano. "Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano y si no lo hacemos y no lo cuidamos, con el tiempo las puntas se estropean y rompen. Si consideras que el crecimiento de tu melena es más lento de lo normal, cuídala al máximo para no tener que recurrir a las tijeras tan frecuentemente y evita tratamientos químicos muy fuertes como un color muy claro, por ejemplo. Si el pelo se daña va a ser inevitable cortar.", afirma Rafael Bueno desde Málaga.

El cuero cabelludo puede ayudarte

La función del cuero cabelludo es muy importante para el bienestar de nuestro cabello, así que estimulado y cuidado facilitará el crecimiento del pelo. "En el cuero cabelludo está anclado nuestro cabello, por eso está muy irrigado, para recibir los nutrientes necesarios para que el pelo crezca sano y fuerte. Si estimulamos la circulación sanguínea de esta zona, estamos favoreciendo la entrada de minerales y de oxígeno al mismo tiempo que eliminamos toxinas. Se puede activar realizando un masaje con la yema de los dedos durante dos minutos y con la cabeza hacia abajo para que el flujo sanguíneo sea aún mayor. También cepillándolo antes de irnos a dormir.", aconseja Felicitas Ordás desde Mataró (Barcelona).

Mejorar nuestra alimentación

Una alimentación equilibrada es fundamental para poderle aportar a nuestro pelo todo aquello que necesita para crecer fuerte y sano. "Si queremos un pelo resistente y bonito, debemos incluir en nuestra dieta las proteínas que encontramos en carnes, pescados, nueces y cereales integrales. También son importantes las vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc, el hierro y los ácidos grasos Omega 3. Además, existen complementos alimenticios específicos para el crecimiento del pelo y las uñas que te ayudarán a que crezca con fuerza", recomienda Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Sé respetuosa con el lavado

Es importante tener un pelo limpio, pero más lavarlo con champús que lo respeten y no lo estresen. "El pelo contiene aceites naturales que lo hidratan y protegen. Cuando lo lavamos, eliminamos esta grasa, por eso lo recomendable es no lavarlo cada día y hacerlo con productos suaves. También, aprovecha la ducha para darte un masaje en el cuero cabelludo y no te olvides del acondicionador. Intenta no excederte con la temperatura del agua, ya que el calor deshidrata", matiza Charo Garcia desde Balmaseda (Vizcaya).

La suavidad es la clave

Trata tu pelo de forma delicada si quieres que esté calmado para crecer y evita todas aquellas situaciones que van a perjudicarle. "Evita las herramientas muy calientes como secadores o planchas porque resecan y dañan el pelo. Y si no puedes evitarlo, aplica un protector térmico antes de hacerlo. Cuando te peines no te des tirones, puedes romper el pelo sin darte cuenta. Y a la hora de dormir, hazlo sobre una funda de almohada de seda, no absorbe la grasa natural del pelo, por tanto, no lo reseca, evita los enredos y además no lo fricciona", indica Manuel Mon desde Oviedo.