Si alguien no puede faltar en una alfombra roja de los Premios Oscar es Penélope Cruz. La española, que en esta 94 edición ha lucido un total look en negro de la firma Chanel -combinada con su marido, Javier Bardem- siempre acapara miradas de propios y extraños en el certamen de los premios de Hollywood.

La intérprete, nominada en esta edición de los Oscars por su papel protagonista en 'Madres Paralelas', ha variado de diseñadores en sus apariciones en la alfombra roja de los premios de la Academia de Hollywood. Armani, Versace, Pierre Balmain, Donna Karan...

Siempre con máxima pulcritud y vestidos al más puro estilo princesa, Cruz no ha dejado nunca indiferente a nadie y mucho menos ha acabado en un listado de peor vestidos. Uno de sus primeros looks en estos galardones, el de los Oscar del año 2007, en los que estaba nominada también por un filme de Pedro Almodóvar, 'Volver', se convirtió en uno de los más recordados. El diseño, de Versace con cuerpo tipo corsé y falda de plumas, no fue la primera opción de Penélope, que pretendía vestir de John Galliano, pero un imprevisto con la cremallera propició este cambio de última hora.

Dos años después se convertía en la primera actriz española en conseguir un Oscar vestida de Pierre Balmain. La intérprete se alzaba ganadora por su papel en la película de Woody Allen, 'Vicky Cristina Barcelona'. Su vestido tiene detrás una bonita historia. La madrileña había visto en el escaparate de la tienda Lily et Cie ese modelo años antes. Nada más verlo supo que tenía que vestirlo en los Oscar y, sin duda, su intuición le trajo suerte.

Sin duda, en el año 2012 Penélope volvió a causar sensación con su estilo 'old Hollywood' con un vestidazo en azul. Ese año se volvió a ganar el puesto de honor como una de las asistentes más elegantes enfundada en un Armani Privé con voluminosa falda y escote tipo Bardot. Acompañó el look de unos pendientes, una gargantilla y un brazalete de diamantes de Chopard. Jugando con la estética de los años dorados de Hollywood, optó por un peinado con ondas.

En las últimas ediciones que se ha podido ver a la actriz española en la alfombra roja ha vuelto a dejar con la boca abierta a todos los amantes de la moda. En 2014 regresaba a los Oscar con un vestido de diosa de Giambattista Valli Alta Costura. Un favorecedor diseño de inspiración helénica con escote asimétrico adornado con una banda negra rematada por un pequeño lazo. A modo de accesorios, escogió una cartera negra de la marca española Loewe y unos pendientes tipo lámpara de araña de Chopard, a la vista gracias a su sofisticado moño alto.

En 2020, Penélope acudía a la ceremonia de Chanel, como en esta 94 edición, con un diseño que reunía los códigos más reconocibles del universo Chanel: el binomio banco y negro, la icónica camelia adornando el escote, las perlas a modo de cinturón...otro de los detalles llamativos es su silueta tail-hem, con la falda más corta en la parte delantera y rematada en cola.

