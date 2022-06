El buen tiempo se ha hecho de rogar, pero por fin estamos notando cómo el verano llama a nuestra puerta y con fuerza. Por ello, es el momento de empezar a preparar el armario cápsula de esta temporada, sin perder la aspiración sostenible y sacando el máximo partido a nuestro bolsillo. Para ello, Vinted ha contado con la influencer y estilista catalana Gigi Vives (@gigi_vives), miembro de la plataforma y experta en encontrar tesoros de segunda mano, para analizar qué productos serán las estrellas del verano, cómo serán las tendencias en torno a estos 'must' y los 'tips' para hacernos con un armario top de forma responsable.

Vinted observa cómo cada vez más españoles recurren a la segunda mano, tanto para encontrar aquellas prendas que tienen en mente, como para dar una segunda vida a aquellas que durante tantos años han guardado con celo. Entre las prendas más deseadas ahora destaca la compra de pantalones en primavera, que ha subido un 44% respecto al año pasado, y la de faldas, que ha aumentado un 41%.

Los esenciales de verano que Gigi encuentra en la segunda mano

La moda siempre vuelve, pero hay algunas que nunca llegaron a irse. Y es que las tendencias de años anteriores que siguen siendo un 'must' para la siguiente temporada son las que se pueden encontrar fácilmente en Vinted. El secreto nos lo cuenta Gigi Vives, que se fija en qué tendencias de años anteriores puede hallar en la plataforma de segunda mano.

“Buscar tendencias de otros años en las plataformas de segunda mano es la mejor idea para dar con cosas que en su momento no llegaste a tiempo de comprar, no veíais clara la tendencia o no te atrevías ni sabías cómo combinarlo. También es una gran oportunidad para encontrar piezas únicas y diferentes que nadie tendrá”, asegura Gigi. “Gafas micro o de lente amarilla, vestidos ultra ajustados, camisas blancas o con lazada, pantalones de punto, botas cowboy…”, son algunos de estos artículos.

Estampados o color block: elige tu ganador

Este verano todas las prendas llevarán uno de estos patrones. Habrá muchos looks en los que predominen, fuertes contrastes y tonos en toda su gama de saturación y color. Gigi apuesta por los colores pasteles y reconoce que sus colores favoritos para el verano son el verde y el lila, donde se pueden combinar en un look pijamero o looks de dos piezas. También los blancos tienen un lugar especial en su armario esta temporada.

En cuanto a los estampados, triunfarán las prendas con estampados hippies, étnicos, tie dye, patchwork, etc. Pero Gigi Vives lo tiene claro, el animal print es su apuesta ganadora.

Los usuarios de Vinted se han decantado por los colores fuscia. Las ventas de colores flúor cálidos comienzan a subir y entre las prendas amarillas, naranjas y fucsias, este es el color por el que este verano apuestan los usuarios de la plataforma.

Mini bolsos

Definitivamente, las mochilas o bolsos minis, en forma de luna, o las famosas baguettes son esenciales para salir a la calle durante los próximos meses. Ya se ha visto en las pasarelas, y ahora es el momento de llevárselos al armario. Pero tranquilidad, si todo no te cabe en uno, siempre se pueden llevar dos y seguir estando a la última, como nos chiva Gigi: “Me parece híper cool el momento de llevar dos mini bolsos. Lo he visto mucho en desfiles y me encanta la idea”, afirma la estilista, quien reconoce que en uno es imposible que quepa todo.

En Vinted, la compra de bolsos ha crecido un 70% antes de la temporada de verano, en comparación con el mismo periodo del año pasado, una tendencia que sigue demostrando que las compras de segunda mano han llegado para quedarse.

Pero, ¿qué pasa con esos bolsos que crees que no tienen cabida con tus 'outfits' y todavía no quieres darle una segunda vida? Gigi Vives revela un truco para sacarle el mejor partido a los bolsos. “Con cadenas de bolsos me hago collares o transformo bolsos en “riñoneras” y me lo pongo en plan cinturón”.

Festivales: la cita definitiva de este verano

Este verano, todos los festivales vuelven por fin a su actividad. Mucha gente lleva dos años con la entrada comprada o ha descubierto nuevos festivales para disfrutar un par de días de la música, de los amigos y del buen tiempo. Sin embargo, estos eventos también tienen un 'dress code' para triunfar, estar cómoda y sobre todo pasar un buen rato. Para la estilista, hay tres items que no pueden faltar en un total look festivalero:

“Para mí son las sneakers 100%, luego siempre unos tejanos o shorts, dependiendo del clima de la ciudad donde se organice el festival y camisetas oversized”, concluye la influencer.