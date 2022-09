Si por algo se caracteriza Zara es por acercar al gran público el lujo de la última moda y las tendencias más rabiosas de cada momento. Zara ofrece moda de actualidad a precios económicos o, al menos, asequibles, apta para todos los bolsillos y para todos los gustos. Y este otoño no iba a ser menos. Todo lo contrario: el buque insignia de Inditex, ahora en manos ya de Marta Ortega, ha decidido lanzar una colección cápsula con uno de los diseñadores de lujo más reconocidos del panorama internacional: Narciso Rodríguez.

En estas piezas, tanto el diseño como los tejidos son aspectos extremadamente cuidados y que suelen elevar los precios habituales de la firma. A cambio, ofrecen prendas de más calidad y mucho más exclusivas que las que integran cualquier colección. Además, el poder vestir una pieza firmada por un grande de la moda como en esta ocasión Narciso Rodríguez, es un auténtico plus.

Dentro de esta colección cápsula que Zara ha elaborado en colaboración con Narciso Rodríguez hay varias prendas de indiscutible belleza, aunque una sobresale por encima de todas: un vestido que bien podría aparecer en cualquier película de cine clásico sobre la silueta de una actriz o incluso en una alfombra roja actual. Tal es su elegancia y, al mismo tiempo, una sencillez que maravilla por la limpieza de líneas y la nobleza de sus materiales.

El vestido más espectacular de Zara

Y es que el vestido, en tono blanco roto, está confeccionado en viscosa y seda para conferirle una sensual caída y un cuerpo excepcional. Es una pieza magnífica que bien puedes utilizar con traje de noche o emplear hasta como vestido de novia.

Tiene tirantes muy finos y su corte es de línea evasé. El vestido, de tipo lencero pero sin puntillas ni ningún tipo de adorno más allá de su cuidado y refinado patronaje, cuenta también con un bajo asimétrico que favorecerá su movimiento mientras lo llevas puesto. Es, en realidad, una ocasión excepcional para hacerse con un elegante vestido firmado por Narciso Rodríguez y que apenas verás en otras personas, puesto que al tratarse de una colección cápsula no se fabrican tantas unidades como en las colecciones habituales de Zara.

El vestido diseñado por Narciso Rodríguez tiene un precio de 159 euros y está a la venta en casi todas las tiendas físicas de la marca y en su página web. No obstante, si te has enamorado de él, no lo pienses y sal a por él inmediatamente porque en la plataforma online ya no están disponibles todas las tallas. Actualmente, sólo puedes comprarlo en tres medidas: XS, M y L. El resto (S, XL y XXL) están agotadas y, en principio, no se repondrán. Así que, si tienes una de las tallas agotadas, empieza a buscarlo en las tiendas físicas.