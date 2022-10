Dominico y Yolancris, de Rosalía a tocar el cielo de la moda

Hay dos marcas catalanas que toda diva que se precie quiere tener en su armario. La firma nupcial y de alta costura YolanCris, de las hermanas Yolanda y Cristina Pérez (Barcelona, 1978 y 1979), y la de prêt-à-porter Dominnico, del alicantino Domingo Rodríguez Lázaro (1994). De generaciones distintas, ambos son meticulosos en el patronaje, en la investigación de nuevos tejidos, en la inclusión de públicos heterogéneos y en el arte de mezclar estilos, desde el boho y el rockero hasta el glamur clásico. Además, comparten clientas famosas, como Rosalía, que les ha catapultado hasta el infinito y más allá, 'trá-trá'.

De Rosalía al cielo. Por eso las dos casas de moda son uno de los platos fuertes de esta 30ª edición de la 080 Barcelona Fashion, en la que por fin se vuelve al directo. Antes de presentar sus nuevas colecciones en el recinto modernista de Sant Pau -'Idilia', donde YolanCris se recrea en la estética clásica, los encajes franceses bordados a mano, y 'Nenne Spring 2023', quizá la colección "más conceptual" del ganador 2021 del prestigioso premio WON con la que recuerda sus orígenes, su infancia, sus padres y aquel "'nene', ese apelativo cariñoso con el que mi madre llamaba a mi padre", en palabras del creador-, los modistos han compartido con El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el secreto de su éxito mundial, cómo la diva total de Sant Esteve Sesrovires se fijó en ellos para deslumbrar en sus actuaciones, y cómo también lo han hecho una larga lista de 'celebrities' de la música, la tele y las pasarelas.

Beyoncé, Lady Gaga, las Kardashian, Dua Lipa, Lizzo, Shakira, Ariana Grande, Priyanka Chopra, Elle MacPherson, Lali Espósito, Chanel, Aitana, Lola Indigo... El escuadrón es apabullante. ¿Quién no recuerda los conjuntos de volantes y 'shorts' en lima y fucsia de Rosalía en la gira de 'El Mal Querer' de 2019? ¿O el rosa con metros y metros de tul que la reina de las 'motomamis' lució en los Grammy Latinos un año antes?

Trato con Rosalía

"Nos conocimos vía Instagram y surgió la oportunidad. Trabajamos de forma conjunta y fue muy guay poder diseñar una colección para Rosalía. Después ha vuelto a vestirse con 'looks' de Dominnico varias veces, de hecho este mes volveremos a verla de la marca en la revista 'Vogue' España y Milán. Y si surge la oportunidad estaré encantado de seguir imaginando 'looks' para ella", cuenta el joven diseñador, todo un rey Midas también en EEUU, Argentina y Brasil.

En el caso de YolanCris, la relación con Rosalía venía de antes. "Nos contactó su hermana Pili. Nosotras la vestíamos para sus primeros bolos en Barcelona. También era nuestro el diseño rojo con el cantó aquella versión de Los Chunguitos ['Me quedo contigo']", recuerda Yolanda, que explica cómo fue trabajar con la hermana de la artista: "Ella siempre me decía: 'Tú sabes cómo se tiene que vestir una mujer, y no me la disfraces mucho, que ya sabes que a las mujeres hay una serie de cosas que nos gustan, y otras que no'. Según la impulsora del estilo nupcial bohemio a principios del 2000, "muchos diseñadores cuando visten a un famoso lo que quieren es pegarse la lucida padre de su trabajo, y no tienen en cuenta que lo tiene que llevar una mujer, y que hay cosas que no le van a quedar bien. Pero esto hay que respetarlo siempre, es un código sagrado para mí", reivindica la creadora que ha visto "en cueros" a un montón de famosas.

Al desnudo

"Trato igual a una persona anónima, que a una diva. Yo las veo a todas desnudas, y ahí ya no hay filtros. Lo que yo les tengo que dar es tranquilidad y profesionalidad. Al final, acabamos hablando igual que como cualquier otra persona. Y eso lo agradecen. Lo del postureo no va conmigo", se jacta Yolanda, que sin dar nombres asegura que las estrellas "están llenas de manías, tipo 'que no se me vea nada de pecho, que lo quiero plano; tápame los brazos, que no me gustan, o no me pongas este material, porque sudo mucho'". Pero, "¿y quién no las tiene?", se pregunta la creadora.

Asegura Yolanda que sigue proponiéndole 'outfits' a Rosalía, "pero ahora es como muy inaccesible", lamenta. Según explica, la cantante de 'Bizcochito' "tiene ahora mucha gente alrededor. Le pasa un poco como a las Kardashian, que tienen filtros muy duros, es difícil acceder. Tienen muchos contratos con marcas, y no es lo mismo", observa la diseñadora, que en la sonada boda de Kim Kardashian y Kayne West, en mayo de 2014, se ocupó de los vestidos de dama de honor de las hermanas de la novia: Kourtney, Kloé, Kendall y Kylie Jenner. Se armó tanto revuelo internacional con aquella jugada, que luego fue Beyoncé la que eligió uno de sus vestidos de novia para recoger el premio al mejor vídeo del año en la gala de los premios MTV 2016.

Vía estilista

Ese mismo año, la estilista de Lady Gaga también le pidió a YolanCris 10 vestidos, y al final el que eligió para su actuación en el desfile de Victora's Secret fue un diseño sirena de encaje con rosas rojas que "todo el mundo pensaba que era de D&G, pero no, era nuestro", cuenta orgullosa.

Al igual que de Rosalía, Dominnico ya era fan de Lady Gaga cuando en 2017 le contactó su estilista para pedirle algunas piezas que luego la artista aireó en Instagram, para deleite del creador, que se confiesa "admirador" de todas las divas por igual: "Son estrellas del espectáculo e iconos de estilo para mí". Sin embargo, con algunas, como Lali Espósito, la relación "es más estrecha". Y aunque no tiene una musa preferida -le basta, dice, que sea "una persona libre, poderosa, que se sienta feliz con su cuerpo y con su identidad sexual"- su mirada apunta ahora hacia Billie Eilish, a quien le haría especial ilusión vestir.