Susanna Griso acudió ayer a la gala de los Premios Interiores 2022, al igual que muchos de los personajes públicos más conocidos de nuestro país. La presentadora de Espejo Público acaparó las miradas por ser una de las invitadas que mejor vestía. Lo que nadie se espera es que el vestidazo rojo que lucía fuera de Zara.

Esta prenda ya la vistió la reina Letizia el pasado 20 de septiembre en una visita que realizó a Nueva York para acudir a una reunión organizada por UNICEF y la OMS. La prenda no es un diseño cualquiera, sino que forma parte de una colección que ha diseñado Narciso Rodríguez para la conocida marca de ropa low cost.

Narciso Rodriguez x Zara. Un estilo personal, atemporal, realista y sugerente son la esencia misma de la moda actual. Estas cualidades son ahora encapsuladas por Zara en una colaboración especial con Rodríguez #narcisorodriguezxzara https://t.co/n0ez4k9zvD pic.twitter.com/sTH1oXrw4H — Zara España (@zaraes) 10 de septiembre de 2022

La reina Letizia quiso combinarlo con unos stilettos, un bolso y una blazer en color negro. Por su parte, Susanna Griso lo acompañó de una sandalia dorada y unas discretas joyas.

Sin embargo, la reina y la periodista no son las únicas que han deslumbrado con este vestido. Marta Ortega, la presidenta de Inditex, fue la primera que lo vistió. La hija de Amancio Ortega acudió a una cena con el diseñador de la prenda, Narciso Rodríguez, para celebrar la colaboración.

El vestido ha arrasado desde que salió a la venta a principios de septiembre. Está prácticamente agotado desde hace semanas, y solo queda stock en el tallaje XXL. No obstante, si te has enamorado al ver este vestidazo no le pierdas la vista, ya que debido a su éxito es muy probable que dentro de poco vuelva a estar disponible porque al seleccionar las tallas aparece "Comming soon".