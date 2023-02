Los mejores 'looks' de la alfombra roja de los Premios Grammy 2023

La ansiada fiesta de la industria musical se celebró anoche (este lunes de madrugada, hora española), en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, lo que antes se conocía como Staples Center. Cientos de intérpretes y artistas han acudido a la 65ª edición de los Premio Grammy, cuya alfombra roja no ha defraudado, si bien se ha echado de menos la presencia de Rosalía, que ha celebrado su premio al mejor álbum latino alternativo o de rock en casa, desde su cuenta de Instagram, y Beyoncé, la gran reina de la gala y de la historia de estos galardones, pues lleva 32 gramófonos, sumando este último al mejor álbum de música dance/electrónica por su aclamado 'Renaissance'. La exDestiny's Child, que acaba de confirmar una parada en España en su gira mundial, llegó elegantemente tarde con uno de los diseños más impresionantes de la noche.

Los artistas musicales acostumbran a ser más audaces en sus declaraciones de estilo sobre la alfombra roja que sus compañeros de la industria del cine, y esta vez no han defraudado, aunque los que se han llevado el premio a los mejores vestidos han sido los que han sabido equilibrar a partes iguales drama y sofisticación. No solo ellas han exagerado con capas, vinilos, brillos y guantes por encima del hombro; ellos también se han dado a los brillos, los cristales y las extravagancias en cuero. Veamos los ejemplos más rutilantes:

Lizzo, de Dolce & Gabbana

La rapera Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, fue una de las que me arriesgó de la noche. Su Dolce & Gabbana a medida llevó al límite el 'layering' apostando al naranja tanto con el vestido corsé lleno de brillos y transparencias como por la capa con flores 3D en el mismo color que lo cubría y que incluía una capucha. Anillos XL, 'nail art' y 'makeup' también en naranja, la cantante de 'Juice' se adornó el pelo con una flor detrás de la oreja; al fin y al cabo había bautizado a su 'look' en Instagram como 'El despertar de la primavera'. Quizá el máximo ejemplo femenino de drama y sofisticación.

Taylor Swift, de Roberto Cavalli

Sin duda una de las más elegantes y sofisticadas de la noche, Taylor Swift nunca defrauda en sus estilismos sobre la alfombra noche. En esta ocasión se ha decantado por un dos piezas en un precioso color azul medianoche (en un autoguiño, pues su último álbum se titula 'Midnights', en español, 'Mediasnoches'). Un Roberto Cavalli compuesto por un 'crop top' de mangas largas y cuello alto, a juego con una falda de silueta recta y fluida en la zona inferior y larga cola. Todo el conjunto, como una noche estrellada, estaba salpicado de brillantes.

Harry Styles, de EgonLab

Sin camisa, mostrando todos los tatuajes de torso y brazos, Harry Styles volvió a ser el hombre más audaz de la noche en cuanto a estilo se refiere. Enfundado en un mono arcoíris cubierto de cristales de Swarovski de EgonLab, el cantante de 'Watermelon Sugar' ha participado, junto a las dos marcas y su estilista, Harry Lambert, en el diseño de la pieza. Se trata de un modelo que hace referencia a un par de 'looks' muy famosos usados por el cantante: uno que llevó en Coachella el año pasado y otro modelo que llevó en su vídeo 'As It Was' (aunque aquel no mostraba tanta piel). Styles completó el conjunto con collares y muchos anillos y unos resultones zapatos blancos.

Doja Cat, de Versace

La rapera Doja Cat sigue experimentando con su estilo. Si tan solo hace unos días que sorprendió en un desfile de París tras incrustarse en la piel más de 30.000 cristales de Swarovski, para los Grammy 2023 ha cambiado totalmente de estilo y se ha enfundado en un vestido vestido negro de látex de un solo hombro de Versace, con guantes de ópera a juego (el complemento estrella en las alfombras rojas de esta temporada). Una de las apuestas más transgresoras de la noche, que la artista acompañó con un corte de cabello 'pixie', muy pulido y con picos a lo largo de la coronilla, en azabache, y maquillaje de reminiscencias punk.

Beyoncé, de Gucci

El tráfico de Los Ángeles hizo llegar tarde a Beyoncé, la reina de la noche. Pero la espera valió la pena, pues la estrella fue una de las más elegantes de la gala, a la que acudió con un vestido corsé de Gucci con un corpiño color champán y una falda plateada metalizada con una abertura alta en la pierna y un dobladillo con cascada de volantes. Combinó el brillante 'look' con guantes de ópera de cuero negro, tacones plateados con tiras y joyas de Lorraine Schwartz.