Las apuestas de Zendaya para 'Dune: parte 2"

La actriz de 'Euphoria' no solo es reconocida por sus papeles en la industria cinematográfica, sino también por los impresionantes looks que lleva en sus apariciones públicas. Las presentaciones y estrenos de 'Dune: Parte dos', dirigida por Denis Villeneuve, no podían ser menos. Zendaya siempre trata de vestir acorde al ambiente película durante sus premieres, por lo que en el caso de 'Dune: Parte dos', un filme de ciencia ficción ubicado en el desierto, se puede percibir este aire futurístico y de cierta vanguardia en los conjuntos escogidos. De la mano de su estilista, Law Roach, ella nos teletransporta al futuro distópico de 'Dune' a través de la moda. Estos son los atuendos que han dejado sin palabras durante la promoción de la película que se estrenará el 1 de marzo en España.

El robot de Mugler

Zendaya ha sido la primera en llevar el robor de Mugler en una alfombra roja / Instagram

No se puede empezar con otro look que no sea este. El impresionante body de cuerpo entero de Mugler de la colección Otoño / Invierno 1995-1996 ‘Cirque d’hiver’ que casi paraliza las redes sociales. Zendaya apareció en la premier de Londres vestida con el robot de la firma francesa, siendo esta la primera vez que el conjunto se lleva en una alfombra roja. Roach Law puso el toque glam con una gargantilla de Bulgari.

La princesa del desierto

Zendaya en la premiere de México / Instagram

En la premier de Ciudad de México, Zendaya nos presentó su propuesta para ir al desierto, un espectacular custom Torishéju. Este consta de un crop top drapeado con capa y falda asimétrica en colores grises, azul oscuro y rojo. Además de unos clásicos Christian Louboutin de infarto.

Monocromática marrón

Zendaya de Bottega Veneta / Instagram

Para el evento de fans en la misma ciudad, la actriz vistió otro conjunto, esta vez un custom Bottega Veneta. De marrón, Zendaya se atrevió con un top de cuello alto y underboob, junto con una falda hasta el suelo con abertura lateral. Además, un 'maxicinturón' de cuero que abarcaba desde la cintura hasta la cadera. Roach repetía con unos Loubotin y una delicada tobillera de Bulgari.

La Robe Spirale

La actriz vestida de Alaïa / Instagram

Diosa dorada

Zendaya en el estreno en París / Instagram

De nuevo en joyería de Bulgari, esta vez vintage, Zendaya apareció como una diosa a la premier de la capital francesa. En esta ocasión, se vistió con un conjunto a medida de Louis Vuitton, inspirado en la colección Resort 2023. El conjunto, confeccionado con un tejido dorado de estampado de rosas arrugadas, estaba compuesto por un top con una dramática capucha y una falda de gala ajustada en la cadera.

De rojo brillante

Zendaya en vintage Givenchy / Instagram

Para el estreno de la película en Seúl, Zendaya lució un elegante look de dos piezas con un traje de falda gris de la colección prêt-à-porter Otoño/Invierno 1999 de Givenchy. Es una pieza de archivo diseñada por el propio Alexander McQueen con un estampado rojo en relieve que emulaba una placa base y que, además, brilla en la oscuridad, según publicaba Roach en su Instagram.

Los Gemelos

Zendaya y Timothée Chalamet en conjunto / Instagram

En su segunda aparición pública en Seúl, Zendaya fue twinning con el protagonista de Dune, Timothée Chalamet. Ambos llevaban un mono en cuero de Juun J en tonos pastel, ella en rosa pálido y él entre azul bebé y gris. Así es cómo aparecieron para la rueda de prensa, escogiendo a un diseñador de la ciudad, mostrando su compromiso con la moda y evidenciando que la química entre los actores traspasa la pantalla. Un momento que causó miles de impresiones en redes sociales.

Broche de oro

Zendaya en la premiere final / Instagram

Por último, en la premier final en Nueva York, celebrada este domingo, Zendaya volvió a causar impacto con un vestido de la colección de Alta Costura Primavera / Verano 2024 de Stephane Rolland. La actriz repitió con el blanco, pero esta vez con una apuesta totalmente diferente: un 'maxivestido' de manga larga con diseño de transparencias desde el pecho hasta las piernas y detalles dorado en relieve en la cola. Con anillos de Bulgari y melena rizada al aire, se puso el broche final a la lista de nuevos icónicos looks que nos ha dejado Zendaya durante 'Dune: parte 2'.