Zendaya deslumbra en París con su nuevo 'look' de recién casada: vestido blanco, alianza y el corte bob francés de moda

La Paris Fashion Week se ha convertido una vez más en el gran escaparate del glamur internacional y una de las apariciones más comentadas ha sido la de Zendaya. La actriz estadounidense ha reaparecido en el desfile de Louis Vuitton con un estilismo blanco de inspiración nupcial que no ha tardado en generar conversación, especialmente por un detalle que ha concentrado todas las miradas: un anillo dorado en el dedo anular de la mano izquierda que muchos interpretan como una alianza de casada.

La protagonista de 'Euphoria' ha asistido al desfile de la colección otoño-invierno 2026 de la maison francesa acompañada de su inseparable estilista Law Roach, con quien forma uno de los dúos más influyentes del panorama 'fashion'. Precisamente Roach ha estado en el centro de la conversación mediática en los últimos días después de que, la semana pasada en la alfombra roja de los SAG Awards, dejara caer que la actriz ya se habría casado en secreto con Tom Holland. Ante las preguntas de los periodistas, el estilista respondió con ironía: "La boda ya se ha celebrado. Te la has perdido", una frase que no tardó en viralizarse y que ha disparado las especulaciones sobre un enlace celebrado con absoluta discreción.

Zendaya, en el 'photocall' de Louis Vuitton. / JULIEN DE ROSA / AFP

En París, Zendaya ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las referencias de estilo de su generación. Para la ocasión ha apostado por un vestido camisero completamente blanco, de líneas estructuradas y cuello muy marcado, una pieza que evocaba un estilo 'bridal' reinterpretado en clave contemporánea. El 'look' se completaba con zapatos negros de tacón, un cinturón ancho que marcaba la silueta y una selección de joyas de Cartier, entre brazaletes, pendientes y anillos de la colección 'Clash'.

Una argolla dorada

Sin embargo, el verdadero foco de atención ha sido la argolla dorada que ha lucido en el anular izquierdo, una pieza sencilla que destacaba entre el resto de las joyas y que para muchos seguidores funciona como la confirmación silenciosa de su matrimonio con el actor británico Tom Holland. La pareja, que se conoció durante el rodaje de 'Spider-Man' y confirmó su relación en 2021, ha mantenido siempre su vida privada lejos del foco mediático.

La actriz de 'Euphoria' ha estrenado en París su nuevo corte bob francés. / JULIEN DE ROSA / AFP

La reaparición en la capital francesa también ha llamado la atención por su nuevo peinado, que muchos expertos ya señalan como una de las tendencias de la próxima temporada. Zendaya ha estrenado un bob francés, un corte que cae entre la mandíbula y la nuca y que ha llevado con raya lateral y sus rizos naturales, aportando movimiento y sofisticación al conjunto. El 'look', creado por la estilista Ursula Stephen, refuerza ese aire chic y parisino que domina las tendencias de primavera 2026.