El armario de las tribus urbanas de los 2000: decálogo de estilos, del glamur Y2K a la estética emo, indie y K-pop

La música no solo se escucha: también se viste. Cada generación ha tenido su propio uniforme no oficial, una estética que funciona como señal de identidad. Desde los tupés del rock and roll hasta las camisas de franela del grunge, la historia de la cultura pop también puede leerse a través de la ropa. No es casualidad, como recuerdan Erik Oz y Lorena Montón, autores de 'Rock & Arte y Estética' (Redbook Ediciones): "La moda y el rock tienen una relación muy estrecha y simbiótica; se han influido mutuamente desde los orígenes del rock en los años cincuenta hasta hoy".

Oz, profesor, divulgador y consultor de 'branding' vinculado a la industria musical, y Montón, periodista especializada en cultura pop y el fenómeno fan que ha trabajado en varios medios y programas como 'Saber y Ganar' (La 2), analizan cómo los estilos musicales generan también lenguajes visuales capaces de definir generaciones. Porque, más allá de las canciones, la música crea imaginarios que se traducen en peinados, prendas y actitudes: "Cada 'look' puede convertirse en una declaración de pertenencia, rebeldía o aspiración colectiva", aseguran.

Fenómenos globales

En el nuevo milenio ese proceso se ha acelerado. Las tribus juveniles ya no nacen solo en un barrio o en una escena musical local: internet y las redes sociales han convertido las estéticas en fenómenos globales. De los flequillos emo al 'streetwear' del hip-hop, pasando por el glamur Y2K o la estética del K-pop, artistas y fans comparten ahora un mismo código visual.

No es casualidad que, como señalan los autores, "sobre las cenizas de las tribus urbanas tradicionales haya surgido una nueva forma de comunidad increíblemente poderosa: el 'fandom'". En este sentido, y según un estudio de Amazon Ads -plataforma publicitaria de Amazon que permite a vendedores, proveedores y autores promocionar productos, marcas y libros dentro y fuera del 'marketplace'-, el escapismo (78%), el disfrute (72%) y el empoderamiento (46%) son las principales motivaciones de los fans de hoy.

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A partir de la mirada que propone el libro, este recorrido repasa 10 tribus y estilos que han marcado el armario de la juventud desde los años 2000 hasta hoy.

Emo: la estética de la angustia La tribu emo -abreviatura de 'emotional'- convirtió la tristeza en lenguaje estético y la vulnerabilidad en seña generacional. A comienzos de los 2000, una parte de la juventud encontró en las letras confesionales, la teatralidad sentimental y cierta épica de la herida una forma de identidad visible. No era solo vestir de oscuro: era hacer de la angustia una imagen reconocible. El libro lo resume con una frase muy precisa: "La estética pasaba por la oscuridad y la melancolía". 👕Prendas y estética clave: pantalones pitillo negros, flequillo lateral, camisetas de grupos, cinturones de tachuelas y Converse o Vans. 🎤Referentes culturales: Avril Lavigne como icono visual; My Chemical Romance, Fall Out Boy y Paramore como banda sonora.

Fotografía cedida de la cantante Avril Lavigne durante una actuación en Kuala Lumpur, Malasia. / HO / EFE

Indie: el 'cool' alternativo El indie hizo del gusto musical una forma de distinción y del armario, una declaración de intenciones. Su fuerza estuvo en convertir lo alternativo en aspiracional: parecer despreocupado, algo 'vintage' y ligeramente ajeno al 'mainstream' pasó a ser una pose cultural de época. Entre guitarras revival y nostalgia bien administrada, esta escena fijó una estética urbana muy reconocible. En el marco del libro, esa década queda definida por la "retromanía", una nostalgia amplificada por las plataformas y las redes. 👕Prendas y estética clave: vaqueros 'skinny', camisetas 'vintage', parkas militares, gafas de pasta y zapatillas clásicas. 🎤Referentes culturales: Julian Casablancas (líder y vocalista de la banda de rock The Strokes) como icono visual; Arctic Monkeys y Franz Ferdinand como nombres esenciales.

Concierto de The Strokes en el Parc del Fòrum, en 2022. En la imagen Julian Casablancas. / FERRAN SENDRA

Scene kids: 'look' MySpace Los 'scene kids' entendieron muy pronto que la identidad juvenil también se fabricaba para la pantalla. Nacidos al calor de MySpace y Fotolog -antes de Instagram-, hicieron de la imagen un gesto performativo: cuanto más llamativo, más visible; cuanto más reconocible, mejor funcionaba el personaje. Fue una estética hija de internet, del autorretrato y de la adolescencia exhibida. El propio libro sitúa ese contexto cuando explica que aquellas primeras redes sociales iban "alentando la creación de espacios propios para la juventud y las tribus urbanas de entonces". 👕Prendas y estética clave: cabello teñido en colores neón, flequillos exagerados, camisetas estampadas y pantalones ultrapitillo. 🎤Referentes culturales: Jeffree Star -influyente empresario de su propia marca de cosmética, maquillador, y 'youtuber' de estilo andrógino, que se hizo famoso en MySpace-, como icono visual; Metro Station, Blood on the Dance Floor y Millionaires, como referentes del fenómeno.

'Hipsters': nostalgia 'vintage' El 'hipster' convirtió la nostalgia en capital cultural y lo alternativo en estilo de vida urbano. En barrios creativos y entornos gentrificados, la estética retro, lo artesanal y el consumo cultural selectivo se mezclaron hasta formar una identidad reconocible, entre la bohemia y la ironía. El pasado dejó de ser solo recuerdo para convertirse en recurso estilístico. El libro describe muy bien ese clima cultural al afirmar que "todas las décadas anteriores parecen coexistir simultáneamente". 👕Prendas y estética clave: camisa de franela, barba cuidada, gafas grandes, gorro 'beanie' (ajustado, de lana o algodón) y prendas 'vintage'. Referentes culturales: Devendra Banhart como icono visual; Bon Iver, Fleet Foxes y Sufjan Stevens como imaginario sonoro.

Devendra Banhart, en el Festival Cruïlla de Primavera, en 2020. / FERRAN SENDRA

'Soft grunge': nostalgia digital El 'soft grunge' recuperó el desencanto noventero, pero lo pasó por el filtro de Tumblr y la sensibilidad digital de los 2010. Menos áspero que el grunge original y mucho más consciente de su fotogenia, mezcló apatía romántica, nostalgia pop y oscuridad estética en una fórmula de alto voltaje visual. El libro recuerda el regreso del "grunge, con su actitud desenfadada y su estética 'antimoda'", clave para entender este revival suavizado y digital. 👕Prendas y estética clave: 'choker', camisetas 'oversize', medias de rejilla, botas Dr. Martens y maquillaje oscuro. 🎤Referentes culturales: Lana del Rey como icono visual; Sky Ferreira y Grimes como nombres asociados a este universo.

Lana Del Rey, en el festival de Glastonbury, en 2014. / WILL OLIVER / EFE

'Streetwear': modo hip-hop El 'streetwear' dejó de ser un código de calle para convertirse en el idioma dominante de la moda global. Nacido entre el hip-hop, el skate y la lógica del lanzamiento exclusivo, terminó colonizando desde las zapatillas de culto hasta el lujo contemporáneo. La calle dejó de mirar a la pasarela: fue la pasarela la que empezó a mirar a la calle. En esa transformación, las 'Yeezy' ayudaron a fijar un nuevo imaginario de deseo, exclusividad y estilo. Como resumem Oz y Montón, "las Yeezy Boost 350 V2 no solo vendieron zapatillas; vendieron un estilo de vida".👕Prendas y estética clave: 'sneakers exclusivas', sudaderas 'oversize', gorras, ropa deportiva y cadenas. 🎤Referentes culturales: Kanye West como icono visual; A$AP Rocky y Travis Scott como figuras decisivas.

Kanye West, en el estadio de Wembley, Londres, en 2007. / LEON NEAL / AFP

K-pop 'aesthetic': moda global La estética K-pop convirtió la imagen en una extensión inseparable del espectáculo musical. Su fuerza no está solo en la ropa, sino en la precisión del conjunto: vestuario, maquillaje, coreografía, videoclip y construcción visual del ídolo. Es una moda global, pulida y cambiante, donde conviven alta costura, códigos urbanos y una visión mucho más libre del género. Los autores de 'Rock & Arte y estética' subrayan esa potencia visual al hablar de "la hibridación de estilos, la fuerza de sus coreografías, sus coloridos videoclips". 👕Prendas y estética clave: ropa 'genderless', estilismos coloridos, mezcla de 'streetwear' y alta moda, y maquillaje elaborado. 🎤Referentes culturales: G-Dragon como icono visual; BTS y Blackpink como emblemas planetarios.

El grupo de K-pop BTS, en Gwanghwamun Square (Seúl) / Kim Min-Hee / POOL / EFE

'E-girls' y 'E-boys': identidad TikTok Las tribus nacidas en TikTok ya no responden a una sola escena musical ni a un territorio físico concreto, sino a una suma veloz de referencias digitales. Anime, pop-punk, estética 'gamer', maquillaje expresivo y cultura de algoritmo conviven en una identidad hecha de retazos, mutante y profundamente visual. Son, en cierto modo, la tribu perfecta de la era del 'scroll'. Los autores señalan que hoy los jóvenes construyen "'looks' identitarios con retazos de todas las influencias que reciben". 👕Prendas y estética clave: delineador negro muy marcado, símbolos bajo los ojos, camisetas rayadas, cadenas y pantalones anchos. 🎤Referentes culturales: Lil Nas X como icono visual; Doja Cat y Charli XCX como nombres cercanos a ese ecosistema.

Lil Nas X. / Frazer Harrison / AFP

Y2K pop: el glamur del nuevo milenio El Y2K pop imaginó el nuevo milenio como una fiesta brillante, sexi y futurista. A principios de los 2000, las pop stars marcaron el paso de la moda juvenil con una mezcla de exceso, brillo corporal y fantasía tecnológica que hoy vuelve como revival. Era una estética de videoclip, de alfombra roja y de adolescencia hipervisual. El libro la sitúa de lleno en "la estética cibernética Y2K", con acabados metálicos y una imaginación pop volcada en el futuro. 👕Prendas y estética clave: pantalones de tiro bajo, tops brillantes, 'piercing' en el ombligo y cinturones metálicos. 🎤Referentes culturales: Britney Spears como icono visual; Christina Aguilera y Beyoncé como figuras clave del momento.

Britney Spears, en 2020. / RICK NEDERSTIGT / EFE

'Fandom' digital: fans estilosos La última gran mutación consiste en que la estética ya no pertenece solo al artista, sino también a sus fans. En la era de las redes, la comunidad no solo consume códigos visuales: los replica, los amplifica y los convierte en experiencia colectiva. El concierto, el 'feed' y el 'merchandising' forman ya un mismo espacio de identidad compartida. El libro lo formula así: "El ámbito virtual es la próxima frontera para la expresión de la identidad de los fans". 👕Prendas y estética clave: lentejuelas, pantalones acampanados, boas de plumas y colores vibrantes inspirados en el glam rock. 🎤Referentes culturales: Harry Styles como icono visual; Lady Gaga y Billie Eilish como artistas con comunidades estéticas muy marcadas.