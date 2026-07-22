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Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno

Hazte con el bolso del verano diseñado por Rocío Osorno en exclusiva para WOMAN. Con cinco estampados diferentes, a juego con el neceser del mes pasado, y pensados para completar cualquier look veraniego. ¡Solo con el número de agosto!

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno.

Woman agosto llega con los bolsos del verano diseñados junto a Rocío Osorno.

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Redacción

Si el mes pasado el neceser del verano diseñado por Rocío Osorno se convirtió en uno de los accesorios estrella de la temporada, en este número de agosto la colección crece con los nuevos bolsos del verano a juego creados por la diseñadora y creadora de contenido en exclusiva para WOMAN. Un complemento pensado para acompañarte en todos esos planes de verano.

Disponibles en cinco diseños estampados, estos bolsos súper veraniegos tienen todo lo necesario para convertirse en un imprescindible estival: son prácticos, versátiles y aportan ese toque de estilo que transforma cualquier look. Perfectos para el día a día, para una escapada, unas vacaciones o una larga jornada de sol y mar; pensados para llevar contigo todo lo que necesitas sin renunciar a la moda.

Cómodos, favorecedores y con los estampados de moda: lunares, rayas y cuadros vichy, los bolsos de verano de Woman son uno de accesorios que apetece llevar una y otra vez y que puedes conseguir en quiosco con el número de agosto de Woman y completar la colección del verano.

WOMAN AGOSTO, EL NÚMERO PERFECTO PARA DISFRUTAR DEL VERANO

Este nuevo número llega cargado de inspiración para exprimir al máximo la temporada. Entre sus páginas encontrarás los mejores planes de ocio para evadirte y divertirte, así como todas las ideas necesarias para preparar la maleta perfecta y acertar con tus looks y tu neceser, sea donde sea el destino: Atenas, Tokio, Colombia o Ibiza.

Precisamente, nos trasladamos a la isla blanca y ponemos el enfoque en su moda; su espíritu artesanal y mediterráneo protagonizan la portada de este número, marcado por el espíritu libre, luminoso y sofisticado del verano. Y no es el único destino español que visitamos este mes: la segunda edición de los Premios Woman Andalucía nos traslada hasta Málaga, donde vivimos una noche única que recordamos con emoción en estas páginas.

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Moda, viajes, ocio e inspiración en un número pensado para acompañarte durante el verano y disfrutar de cada plan con estilo. ¡Ya disponible en tu quiosco!

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