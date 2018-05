Crean un aula para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con trastornos neuromotrices

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Delivering Better Lives han puesto en marcha un proyecto de colaboración para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, como la parálisis cerebral o las enfermedades neuromusculares, a través del análisis del movimiento humano y la promoción del ejercicio físico. El Laboratorio de Análisis del Movimiento LIAMCEU de la CEU UCH, coordinado por el profesor de Fisioterapia Javier Martínez Gramage, será la sede del Aula Delivering Better Lives (DBL), a partir del próximo curso. El acuerdo de colaboración para su creación ha sido suscrito por Juan Manuel Santos, presidente de la Asociación Delivering Better Lives (DBL), y el gerente de la CEU UCH, Vicente Lozano.

Según destaca el profesor Martínez Gramage, director de la nueva Aula DBL, "las personas con diversidad funcional se enfrentan, por sus dificultades en el movimiento, a barreras sociales que limitan el comportamiento, por lo que corren el riesgo de ser socialmente aislados". Por ello, añade, "es importante que durante la infancia se detecten posibles alteraciones neuromotrices que en la edad adulta dificulten su autonomía y calidad de vida. El análisis del movimiento es una herramienta idónea para ello, que podemos ofrecer desde el LIAMCEU, como punto de partida para todas las actuaciones de promoción de la salud y el bienestar que se llevarán a cabo para los casos atendidos desde la nueva aula Delivering Better Lives".

Deporte, nutrición, psicología

Junto al análisis biomecánico de la marcha desde el LIAMCEU, que puede facilitar la labor de cirujanos ortopedas, médicos rehabilitadores y fisioterapeutas en los casos de los niños y jóvenes atendidos, el Aula DBL pautará programas de ejercicio terapéutico para el entrenamiento de la fuerza, el acondicionamiento aeróbico y el entrenamiento de la marcha adecuado a cada caso, con la participación de los estudiantes del Grado en Fisioterapia, bajo la dirección de los profesores Javier Martínez Gramage y Ana Garés García.

En una segunda fase del proyecto, también se fomentará el deporte adaptado a través de la práctica del race running y ciclismo adaptado en triciclo, en las futuras instalaciones deportivas de la Universidad, a partir del curso 2019-20, y mediante acuerdos con diferentes clubes de deporte adaptado de la Comunidad Valenciana.

El Aula Delivering Better Lives también prestará asesoramiento nutricional en los casos de niños y jóvenes con enfermedades raras y otros trastornos neuromotrices, bajo la dirección de la profesora María Auxiliadora Dea y con la implicación de los alumnos del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la CEU UCH. El asesoramiento psicológico a las familias será coordinado por la profesora Raquel Carcelén, con la participación de los alumnos del Máster Universitario de Psicología General Sanitaria.

Con pacientes reales y su entorno

Según destaca el profesor de Fisioterapia y director del Aula DBL, Javier Martínez Gramage, "para los estudiantes de estas titulaciones, esta va a ser una excelente oportunidad de formación no sólo en biomecánica, como ya hacemos desde el LIAMCEU, sino en todo lo que implica el contexto de la discapacidad vivida por una familia. La finalidad es que el alumno experimente el escenario de conocer a pacientes reales y su entorno, antes de enfrentarse al Practicum fuera de la Universidad".