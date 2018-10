James P. Allison y Tasuku Honjo, padres de la inmunoterapia, Nobel de Medicina

El estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo ganaron este año el Nobel de Medicina por sus estudios de terapias contra el cáncer, informó este lunes el Instituto Karolinska de Estocolmo.



Ambos científicos recibirán el galardón por las terapias desarrolladas contra el cáncer, caracterizadas por la inhibición de la regulación negativa del sistema inmune, según la explicación del Instituto.



Allison, nacido en Texas en 1948, estudió una proteína que funciona como un freno en el sistema inmunológico y se dio cuenta del potencial de liberar dicho para liberar células inmunitarias que ataquen tumores, tras lo que desarrolló un nuevo enfoque para tratar a los pacientes.



Honjo, nacido en Kyoto en 1942, descubrió una proteína en las células inmunitarias y reveló que también funciona como un freno, pero con un mecanismo de acción diferente, lo que posibilitó el desarrollo de terapias de gran efectividad contra el cáncer.







