7 mandamientos para transformar tu cuerpo

Amarás a tu cuerpo sobre todas las cosas

Ámate. Mímate. Quiérete. Cuídate. Sonríete. Gracias a tu cuerpo experimentas la vida en forma de colores, sensaciones, música, sabores€ tu cuerpo es un templo, un lugar lleno de energía y vitalidad. La energía fluye por todo tu ser, desde la mente hasta cada una de tus células, por ello envía mensajes de amor y gratitud. Tu cuerpo físico responde a tu energía mental. Tu materia se transforma acorde a tus pensamientos. Jamás te desprecies, ni te rechaces, ni siquiera dejes que te disguste algo de ti.... Todos somos especiales, eres único y perfecto, reconcíliate con tu cuerpo si es que hay algo que te disgusta. Recuerda que tu mente habla a tus células y ellas escuchan, cuanto más amor envíes, más bonitas se sentirán... pruébalo... verás tu transformación.

Santificarás las 5 comidas

La práctica de comer 5 veces al día es algo más que un truco para estar en el peso ideal, debe ser un hábito de por vida. Aunque a muchos les cueste aún creerlo, para lucir un cuerpo 10 es mejor comer que dejar de hacerlo. El truco siempre está en saber QUÉ se debe comer y CUANDO comerlo. Un cuerpo sano, bonito y estilizado no se consigue comiendo menos, hay que comer más veces y mejor.

No tomarás azúcares en vano

El azúcar es una de las sustancias más cancerígenas que puede haber y que podemos consumir. Se trata de un producto refinado, no natural, que se encuentra oculto en muchos «alimentos» y que, por desgracia, es una de las sustancias más consumidas. El azúcar no es una broma y el peligro es mayor de lo que imaginas. Seguramente piensas que por un poquito no pasa nada pero en tu organismo suena la alarma cada vez que te inyectas una dosis. Este es uno de los mandamientos más importantes, uno de los consejos que más te van a ayudar a poner tu cuerpo a funcionar correctamente. Prohibido tomar azúcares en vano. Esfuérzate.

Honrarás a tu descanso y a tu hidratación

Descansa e hidrátate todo lo que puedas. NO recortes tus horas de sueño NI olvides tomar agua durante el día. Dos cosas básicas que tu cuerpo necesita diariamente. Si no tienes muy en cuenta estas dos pautas, tu cuerpo se resentirá. Los beneficios de dormir bien (entre 6-8h) van desde mejoras en el corazón y el peso, hasta en la mente. Dormir te hace sentir mejor, además de mejorar tu estado de ánimo y quitarte las ojeras, trae importantes beneficios en términos de salud. Descansar mal se asocia a una vida más corta, también a un envejecimiento prematuro, recuerda que nuestra piel y nuestros órganos se regeneran durante la noche. Es importante beber agua para encontrarte bien, con energía y vitalidad. El consumo de agua con el estómago vacío contribuye a la eliminación de toxinas y nos ayuda a mantener un peso ideal.

No te castigarás

«La paciencia es una virtud» dijo William Shakespeare. Todo a su debido tiempo. Con ello quiero decir que no sometas a tu cuerpo a duros métodos de entrenamiento, ni a crueles ejercicios que no se adapten a tus gustos. Obligarte a machacar tu cuerpo con horas de gimnasio, hará que dejes de disfrutar con el deporte y no quieras volver a practicarlo. Lo ideal es, disfrutar cada pasito, ve poniéndote pequeñas metas y se firme en cumplirlas. Práctica ejercicio de manera moderada y divertida, más vale poquito a poco que todo en un día y después nada.

No creerás en las dietas milagrosas y otras mentiras

No hay fórmulas mágicas para adelgazar, ni dietas milagrosas para cambiar tu cuerpo en un tiempo récord. El mensaje subliminal de estas dietas es adelgazar rápido y sin esfuerzo, sin aclarar las consecuencias que puede acarrear para la salud o la probabilidad de sufrir el fenómeno conocido como efecto yo-yo, y que consiste en que al abandonar el régimen lo habitual es engordar más kilos de los que se han conseguido perder. El cuerpo SÍ puede cambiar, pero necesita un tiempo lógico y coherente. Un tiempo para cambiar los hábitos erróneos en otros más saludables de una manera sabía, un periodo de adaptación que nos asegurará que los resultados sean para siempre.

No consentirás pensamientos sedentarios ni actitudes impuras

¡Anímate, muévete, haz deporte! No consientas tener una vida totalmente sedentaria, ni te permitas una actitud vaga ante la vida. ¡Activarse es salud, es agilidad, es vitalidad, es muy sano! Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular no solo ayuda a esculpir un cuerpo bonito, su importancia radica en que contribuye a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Es importante, para motivarte, que encuentres la disciplina que más se adapte a ti para no aburrirte nunca, puede ser el boxeo, el yoga, el running o incluso bailar.