El truco para perder peso sin dejar de comer en Navidad

Nadie dijo que fuera fácil pero tampoco es imposible. Perder peso en Navidad es factible. De hecho es necesario que controles lo que comes y lo que bebes para que así no te cueste más ir al gimnasio en el mes de enero. Seguro que te propones para 2019 hacer más deporte y que intentas incluso ir todos los días a hacer alguna actividad física. Proponérselo está bien, es un primer paso, pero hay que cumplir las promesas. Y eso será más fácil si durante las fiestas no te entregas a la comida y la bebida de forma desmesurada. Y no sólo porque ganarás peso sino porque si lo haces tu cuerpo estará menos saludable y te constará más cualquier movimiento. Por eso la gran pregunta que queremos contestar hoy es la siguiente: ¿cómo puedes hacer para perder peso sin dejar de comer en navidad? Hay dos claves: renuncia al alcohol y muévete más.

Y es que las bebidas son calorías vacías que llenan nuestro cuerpo y nos hacen engordar sin darnos cuenta. Por eso una vez que tienes asumido que durante estos días vas a comer más y que mucha de la comida que vas a ingerir es dulce proponte renunciar al alcohol. Tanto el ron como la ginebra o la cerveza tienen calorías muy difíciles de quemar por lo que van a sumar a tu dieta cientos de calorías innecesarias. Los propios nutricionistas lo repiten una y otra vez: para adelgazar sólo hace falta caer en un déficit calórico por lo que si cambias el alcohol por un refresco "zero" o por agua con o sin gas perderás ya muchas de esas calorías innecesarias.

Y siguiendo esa misma reflexión es importante que también sepas que si vas a comer más y por tanto a ingerir más calorías tienes que moverte más. Aprovecha las cenas con amigos para (una vez acabado de comer) ir a dar un paseo de unos 15 minutos. En este artículo te contamos las bondades de ese pequeño movimiento que apenas te costará esfuerzo y que te hará dormir y descansar mejor.

No hay otro secreto a la hora de adelgazar que moverte más. Por eso intenta sacar todos los días una hora para hacer un poco de ejercicio. No hace falta que hagas una maratón. Si normalmente caminas 7.000 o 8.000 pasos al día (mirarlo en el móvil es muy fácil porque las aplicaciones de salud vienen casi preinstaladas en todos los teléfonos), intenta elevar ese movimiento hasta los 14.000 o 15.000 pasos para poder restar más calorías y permitirte ese "déficit" tan necesario en ocasiones especiales como la Navidad.

Pero ojo, que la hora de comer también puedes seguir restando calorías. Si cambias los postres por fruta o incluso si eliges comer solo "comida real" y nada de ultraprocesados podrás disfrutar de una Navidad mucho más sana y así enero se hará menos cuesta arriba.