Ondas de choque, el avance tecnológico de MSV Grupo Médico en la salud sexual

La sexualidad es un factor clave en nuestras vidas desde que necemos y entramos en contacto con nuestros padres hasta llegar a la etapa adulta del "sexo", una de las expresiones de la sexualidad con mayor repercusión en todos los campos de nuestra vida. En la actualidad, cada vez se conoce más a fondo la expresión sexual y, por eso, es muy importante cuidarla. Es común hablar de ello con total naturalidad en reuniones, cenas o bares pero, sin embargo, cuando se presenta algún problema relacionado con el sexo, la mayoría de personas tienden a no comentarlo, buscar consejo o pedir ayuda profesional.

Por ello, desde MSV Grupo Médico ofrecen una atención médica y personalizada durante 24 horas, especializados en tratamientos enfocados a los problemas y trastornos más comunes de la sexualidad humana con profesionales en el campo Médico-psicológico que permiten hacer una valoración integral y global de cada persona y escoger los tratamientos más adecuados de forma individual y personalizada.

Es importante tratar la disfunción eréctil porque el problema no suele corregirse por sí solo y tiende a empeorar. Además, este contratiempo también se traduce en problemas emocionales como la ansiedad, depresión y repercuten negativamente en la vida laboral, social y de pareja. En MSV Grupo Médico tienen un alto porcentaje de éxito con un 98 por ciento de satisfacción de los pacientes con tratamiento especialista en salud sexual masculina con más de diez años de experiencia.

Los avances tecnológicos como las ondas de choque o el NeoXtend (plasma risco en plaquetas) de MSV Grupo Médico han posibilitado nuevos abordajes de los problemas sexuales masculinos. Las ondas de choque, una de las soluciones más eficaces de MSV Grupo Médico frente a la disfunción eréctil, son ondas acústicas con un pico de energía extremadamente alto que sirven para provocar efectos biológicos microscópicos intersticiales y extracelulares que incluyen la regeneración de tejidos y, con ello, mejoran la circulación sanguínea, estimulan la generación de nuevos vasos sanguíneos, producen relajación muscular y eliminan puntos dolorosos.

Se han fomentado visiones erróneamente simplistas en las que se han olvidado la complejidad de cualquier acto médico que incluye la evaluación, el diagnóstico, el establecimiento de las alternativas terapéuticas, el análisis de las ventajas y las desventajas, la elección del tratamiento consensuada con el paciente, el tratamiento, el seguimiento, la detección y la resolución de complicaciones.

Por ello, hay que poner en manos de profesionales debidamente formados el problema a tratar. La terapia con ondas de choque extracorpóreas es útil en la disfunción eréctil porque, en recientes estudios, han demostrado que tienen un efecto clínico y fisiológico positivo a corto plazo sobre la erección en los hombres que responden a los medicamentos orales PDE5Is como la viagra, el cialis o la levitra. Por otra parte, hay datos preliminares que muestran mejoría en la hemodinamia del pene y la función endotelial, así como la puntuación de dominio IIEF-EF (Cuestionario internacional del indice de funcionalidad eréctil) en pacientes con disfunción eréctil grave que no responden a los PDE5Is.

Aunque se desconoce exactamente el mecanismo de acción por el que mejora la erección, se sabe que los efectos beneficiosos parecen estar mediados por el reclutamiento endógeno de células madre mesenquimales y por la liberación de neurotrasmisores como la sustancia P, un mediador del dolor y un factor del crecimiento. Por una parte, la liberación de sustancia P por las ondas de choque tiene un efecto analgésico. Por otra parte, dilata los vasos sanguíneos, estimula la circulación de la sangre y contribuye a la formación de nuevos tejidos. El NO (óxido nítrico) también tiene un efecto vasodilatador y desempeña un papel importante en la angiogénesis (creación de nuevos vasos sanguíneos), todo esto hace que que aumente el flujo de sangre en los cuerpos cavernosos y como consecuencia mejore la erección. Asimismo, las ondas de choque no producen dolor y son aplicadas directamente sobre el pene sin necesidad de anestesia. No produce ningún tipo de reacción sobre el pene ni ningún efecto adverso.



MSV Grupo Médico también cuenta con otro tratamiento exclusivo denominado NeoXtend (plasma risco en plaquetas) que consiste en la extracción de forma cuidadosa de una pequeña cantidad de sangre del paciente, en tubos con un anticoagulante especial. Después se procede a una centrifugación protocolizada. Éste es uno de los elementos fundamentales de todo el procedimiento. Al centrifugar se obtiene la separación de los diferentes factores para después recoger de entre éstos la parte útil para nuestro tratamiento. El tratamiento es indoloro y consiste en una serie de sesiones, las prescritas por el médico durante la evaluación. NeoXtend tiene una diferencia muy importante frente a otros tratamientos, porque es una reparación basada en factores extraídos del paciente, lo que descarta efectos contrarios, como infecciones, reacciones, alergias o transmisión de enfermedades.