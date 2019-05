Sudor bajo control ante la llegada del calor

La sudoración es consecuencia directa de un proceso natural del cuerpo, pero cuando se vuelve incontrolable suele concentrarse en axilas, palmas de las manos, plantas de los pies, cara, o el cuero cabelludo, ocasionando malestar e incluso complejo a quien la padece.

Afecta a ambos sexos por igual, puede surgir a cualquier edad, aunque sus picos más elevados se registran al nacer o durante la adolescencia, consecuencia directa del factor genético que esconde el sudor. La menopausia, o determinadas patologías como el hipotiroidismo la hacen visible en edad adulta. En Hospital Quirónsalud Valencia disponen de un método infalible apto para todas las causas que originan el sudor axilar.

Miradry, el único tratamiento que elimina la sudoración axilar de forma definitiva

Se llama Miradry y es el único método certificado por la agencia norteamericana del medicamento (FDA) y por la CE como la técnica médica más eficaz para tratar la hiperhidrosis de manera no invasiva y para siempre. El Doctor José Maria Ricart, jefe de Servicio de Dermatología de Quirónsalud Valencia y Director Médico de Instituto Médico Ricart, señala que la gran ventaja de esta técnica con respecto a otros métodos como la infiltración de toxina botulínica radica en que Miradry penetra mediante energía electromagnética, en las capas más profundas de la piel para eliminar las glándulas sudoríparas responsables de la generación del sudor. Las glándulas sudoríparas no vuelven a regenerarse tras la sesión con Miradry, con lo que los problemas de sudoración y olor axilar se eliminan de forma casi instantánea y definitiva. El dermatólogo destaca la rapidez y seguridad de esta técnica única en proporcionar resultados definitivos. Se trata de una técnica apta para todas aquellas personas que sudan en exceso, no obstante la Doctora Rebeca Bella, dermatóloga de Hospital Quirónsalud Valencia e Instituto Médico Ricart lo recomienda para deportistas que necesitan eliminar el sudor axilar, personas que sufren embarazosos brotes de sudor de las axilas, pacientes que padecen un olor intenso en su sudor o para cualquier persona que utilice con mucha frecuencia anti-transpirantes. La dermatóloga corrobora los buenos resultados de esta técnica que permite eliminar en una, o como máximo tres sesiones, de forma permanente el sudor y el olor axilar. Sesiones que duran un máximo de dos horas y media en hombres, y una hora y media en mujeres, que requieren anestesia local y que permiten al paciente recuperar su rutina diaria habitual inmediatamente después de realizarse el tratamiento.

