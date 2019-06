Menopausia, un enfoque positivo

La menopausia no debe ser vivida por la mujer como un drama.

La mujer no tiene porque vivir la menopausia como un drama. Por el contrario, es una etapa natural que puede tener aspectos positivos. Y para todas aquellas mujeres que suponga una alteración en su calidad de vida, el Instituto Médico Ricart de Valencia aplica los tratamientos más vanguardistas.

El doctor Ernesto Bas afirma que hace unos años la menopausia «no era bien recibida, pero hoy en día esto no tiene porque ser así. Con el aumento de la esperanza de vida, una mujer va a vivir casi una tercera parte de su existencia después de la menopausia y ha de estar informada; debe conocer lo que es la menopausia y saber las claves para vivirla con plenitud».

La menopausia es una etapa más en la vida de la mujer. «Es el cese permanente de la menstruación tras 12 meses consecutivos sin la misma. Pero la menopausia está incluida en lo que llamamos transición climatérica que es el período en el que la mujer experimenta una serie de cambios y que pueden aparecer entre dos y ocho años antes del cese definitivo de la regla hasta dos y seis años posteriores. », afirma el especialista del Instituto Médico Ricart.

Todas las mujeres van a experimentar la menopausia, pero no todas presentarán los mismos síntomas ni con la misma intensidad. El doctor explica que «la mujer pasa de una etapa fértil a otra en la que el ovario deja de funcionar y de producir estrógenos, que es la hormona femenina por excelencia. Los estrógenos actúan a nivel del hueso, útero, mama, piel, cabello..., y su descenso conllevará la aparición de sintomas.

El síntoma más característico es el sofoco, que es un desfase de la temperatura corporal. Puede aparecer al principio de la menopausia o años después. Y también pueden presentar palpitaciones, cefaleas, alteraciones psíquicas como irritabilidad, insomnio, una menor capacidad de concentración, o disminución del apetito sexual.

«A medio plazo el dèficit hormonal puede conllevar la aparición de sequedad vaginal y vulvar, dolor con las relaciones sexuales o incontinència urinaria. Además de alteraciones a nivel de la piel como son las arrugas, la pérdida de cabello o uñas frágiles», asevera el médico del Instituto Médico Ricart de Valencia.

El doctor Ernesto Bas afirma que a largo plazo «debemos prevenir la enfermedad cardiovascular y la osteoporosis, ambas patologias relacionadas con la disminución de los estrógenos. Se trata de patologias graves, ya que las alteracions cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en la mujer postmenopausica, y la osteoporosis causa de fractures vertebrales y de cadera.

La prevención es nuestro pilar fundamental. Y puesto que hablamos de una etapa de riesgo, tanto para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cánceres, etc. como de envejecimiento, es fundamental tener unos hábitos de vida saludables (dieta equilibrada, ejercicio físico regular, disminuir consumo de tabaco o alcohol,...).

Para aquellas mujeres para las que el cambio de estilo de vida no es suficiente contamos con tratamientos que ayudan a reduir la sintomatología. Y que van desde alternativas no hormonales (derivados de soja, aceite de onagra, etc) a teràpia hormonal de reemplazo. Esta última , es un tratamiento que va a suplir el dèficit hormonal, mejorando la sintomatología y por tanto la calidad de vida mediante la administración de hormonas.

En el Instituto Médico Ricart «entendemos que la salud de la mujer ofrece distintos perfiles a lo largo de su vida, es por ello que nuestra intención es adaptarnos a los mismos con una gestión integral y personalizada para mejorar la calidad de vida de nuestras usuarias. La finalidad es realizar una prevención activa y un tratamiento desde un enfoque integrativo, con el apoyo de otras unidades como nutrición y dietética, endocrinología, psicología y fisioterapia".