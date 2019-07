Perder peso: Cinco trucos para adelgazar

Estamos en pleno verano y muchos recurren a los nutricionistas para perder peso. Siempre es bueno ponerse en manos de un profesional. Las dietas milagro, las pastillas y los brebajes que se venden por internet tienen muchos riesgos para la salud.

Y es que, a la hora de perder peso, es casi tan importante bajar de kilos como cuidar tu salud. No en vano la dieta debe de ir siempre asociada a un cambio de vida. Es fundamental que mejores tus hábitos. Estar más delgado tiene que significar estar más sano. Por eso en este artículo te resumimos los cinco trucos que repiten constantemente los nutricionistas para hacerte perder peso.

Dormir bien

Sí, lo has leído bien. Descansar y dormir es fundamental para poder rendir tanto en el deporte como en el trabajo. Y eso es más que importante. Si tu cuerpo no descansa sus siete u ocho horas diarias, puedes sufrir serias consecuencias en tu salud. Además, al estar cansado, harás menos deporte y te costará más enfrentarte a tu jornada laboral. Durmiendo bien también se queman calorías. No lo olvides. Para ayudarte a controlar el sueño existen actualmente numerosas aplicaciones que te indican a qué hora debes irte a dormir y te lo recuerdan. Si no lo logras aquí te dejamos unos trucos para dormir mejor.

Hacer ejercicio

No tienes que matarte a correr. Recuerda que, sobre todo si ya has cumplido los 40 años, es tan importante correr como hacer ejercicios de fuerza. Si no quieres empezar a ir al gimnasio puedes empezar haciendo ejercicios en casa o simplemente caminando: si das 15.000 pasos al día (los puedes contar con el móvil, con un reloj inteligente o con una aplicación) quemarás más de 3.000 calorías cada jornada sin hacer nada especial.

Cuidar tu alimentación

Tienes que comer sano, renunciar a los ultraprocesados y pasarte a la fruta y la verdura. Es muy sencillo: empieza poco a poco sustituyendo los snacks por frutos secos o fruta. Poco a poco irás consiguiendo grandes cambios. Recuerda que no sólo hay que cuidar el almuerzo: también el desayuno y la cena, que son más que importantes.

Cuidar las bebidas

Es tan importante lo que comes como lo que bebes. Tenlo siempre en cuenta. Puedes tomar bebidas que tienen cero calorías. ¿Lo prohibido? Los refrescos y el alcohol.

Ten paciencia y sé constante

Los cambios no se consiguen de un día para otro. Los nutricionistas aseguran que una vez que empiezas a moverte más y a cambiar tu alimentación y la forma de beber debes esperar al menos seis semanas hasta pesarte para ver los cambios, así que ¡ten paciencia!.