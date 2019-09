El sencillo cambio en tu alimentación con el que perderás cinco kilos en cuatro semanas

El verano llega a su fin. Lo que se traduce en que se pone punto y final a los excesos del periodo estival y a descuidar la dieta y el ejercicio. La vuelta al trabajo también es sinónimo de coger de nuevo la rutina o incluso el momento de establecer una nueva y saludable en caso de que por fin haya llegado el momento de deshacernos de esos kilos de más. ¿Cómo lo puedes lograr? Lo más difícil es empezar. Y es fácil querer agarrase a cualquier dieta o promesa milagro que nos haga acelerar el proceso de bajar peso.

Mucho ojo, hay que tener en cuenta que para adelgazar es muy importante cuidar la alimentación y hacer ejercicio. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. La dieta no es solo comer lechuga en el desayuno, comida y cena y pasar hambre. Existen multitud de platos deliciosos y de fácil elaboración que no solo son buenos para tu salud sino que además te saciarán (en este enlace te mostramos los trucos para volver a la rutina más feliz tras el verano). En cuanto al ejercicio, tampoco hace falta apuntarte a un gimnasio corriendo y pasar allí horas y horas. El ritmo de vida actual no le permite a mucha gente por tema de horario el acudir a estos espacios, por lo que una opción recomendable es hacer el ejercicio en casa y en unos minutos (aquí te mostramos la sencilla rutina con la que adelgazarás sin salir de casa y solo te llevará unos minutos).

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es la que menos engordan y los cócteles o combinados los que más. También es fundamental alejarse de esos "placeres" para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.