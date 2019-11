El alimento en el que casi nadie repara y que te ayuda a perder peso de forma saludable

A la hora de proponerte perder peso seguro que ya has cambiado muchas cosas en tu dieta. Has dejado de comer ultraprocesados y ya no te atiborras a dulces. Pero, a pesar de que has ido modificando muchos de los aspectos de tu vida diaria (entre otros el de no comer con alcohol o pasar del postre en beneficio de la fruta), seguro que no has caído en otro mal hábito que cometes casi a diario: comer demasiada carne.

Para perder peso lo más recomendado siempre es caer en un déficit calórico. Es decir: gastar más calorías de las que consumes. Y eso sólo lo vas a conseguir moviéndote más y cambiando tus hábitos alimenticios. Si ya caminas más de 15.000 pasos al día (es lo recomendado ya no sólo para perder peso sino también para estar saludable por la Organización Mundial de la Salud), sólo te queda modificar poco a poco tu alimentación. ¿Qué puedes comer en lugar de la carne que te da mucha energía pero también te aporta calorías? El pescado es la solución.

Los nutricionistas aseguran que se les presta poca atención a los pescados a pesar de lo necesarios que son en nuestra dieta. En este sentido todos los especialistas aseguran que tienes que comer pescado tres veces por semana. Como mínimo. No sólo para adelgazar, también para perder peso. Además el pescado es, lo aseguran los propios cocineros, un alimento que no tiene porqué ser difícil de preparar. Existen multitud de recetas que puedes hacer sin ser un experto en los fogones. El caso es (como en casi todo lo relacionado con la gastronomía) en probar y en perderle el miedo tanto a la cocina en general como al pescado en particular.

Y este no es el único cambio que tienes que impulsar. También es importante que dejes de lado los postres ultrazucarados y te pases a la fruta. Todo ello son lo que se conoce como "microacciones" para conseguir tu peso ideal.

Pero recuerda que al final lo más importante no es bajar peso. Lo que te debe importar de verdad es estar saludable. Para eso no hay casi nada más importante que la alimentación. Que sea sana y equilibrada es algo fundamental para evitar todo tipo de enfermedades y, entre otras, las relacionadas con la obesidad. Recuerda que de forma periódica puedes consultar en nuestra sección de Salud los mejores trucos para estar al día en lo que a nutrición se refiere.