Estos son los lugares más peligrosos para tatuarse

El 'boom' de los tatuajes tuvo lugar a finales de los años 90. Lo que hasta entonces se veía con malos ojos, se convirtió en una auténtica revolución de la tinta en la piel. La democratización del 'tatoo' ha hecho que la gente explore en diferentes partes de su cuerpo esta técnica, en busca de la originalidad o la exclusividad.



Sin embargo, hay zonas en las que es muy peligroso tatuarse porque pueden originar graves problemas de salud. Por ello, es importante conocer cuáles son los riesgos que conlleva la tinta en ciertas áreas del cuerpo.



Globos oculares

Lunares

Lumbar

Boca

Zonas dolorosas

Los cuidados después de realizarse un tatuaje son muy importantes

La vista es uno de nuestros principales sentidos, la que nos ofrece una referencia del mundo y tatuarse los, no es buena idea. Entre los graves problemas de salud que puede ocasionaren los ojos, la falta deTambién se pueden producirtransmisión de enfermedades... Pero, sin duda, la peor de las consecuencias es laSe deben, o encima de ellos, porque la tinta del tatuaje impide ver si estos son normales o no, o indicativos de que puede haber. Así lo explica en una entrevista con Infosalus, la doctora Natalia Jiménez Gómez, del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.Por otro lado, la dermatóloga sostiene que existe cierto temor con los tatuajes situadosporque una punción sobre una zona tatuada puede desplazar hacia el interior partículas de pigmento y éstas podrían llegar a la medula espinal.Eso sí, la experta destaca que existe un modo de que esto suceda, y eshaciendo una incisión con el, lo que hará que se salte la zona de la tinta, de forma que se impedirá que las partículas de la tinta pasen a la médula.Uno de los lugares de moda para tatuarse es encomo lo lleva Miley Cyrus. ¿Por qué es una mala idea? Porque al tratarse de una zona que, con la comida y la bebida, es muy fácil que seCiertas partes del cuerpo son muy dolorosas a la hora de tatuar y su recuperación suele ser muy angustiosa:Pensar bien dónde situar el tatuaje nos puede ahorrar mucho sufrimiento.El año pasado saltaron las alarmas anteadvirtiendo de los riesgos que generan en el sistema inmunológico. No obstante, desde la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) llamaron a la calma."Es bien conocido que, en el instante de realizarse un tatuaje, buena parte de la tinta alojada en la dermis inicia de forma natural una bordo de los macrófagos y con destino a los ganglios y otros órganos del sistema linfático", precisa."Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias de que la presencia de estos pigmentos en los ganglios linfáticosa pesar de las altas concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromático (PHA) allí encontrados", remarca la AEDV.Sobre la posibilidad de que los tatuajes puedan desarrollar un mayorsubrayan que las tintas negras son "por su alto contenido en hidrocarburos aromáticos, pero añade que "no hay ningún dato que demuestre que ello genere más casos de cáncer o problemas de salud en la vida real".Por otro lado, señala queporque estos pueden implicar. Después sostiene que se encontrarían las dificultades propias de cada individuo, como el ser alérgico a la tinta del tatuaje, que tiene lugar generalmente en aquellos tatuajes fundamentalmente de color rojo, o simplemente a un color determinado.