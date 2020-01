¿Qué se sabe hasta ahora del coronavirus de Wuhan?

China ha confirmado este martes 106 fallecidos por el nuevo coronavirus, conocido ya como 'neumonía de Wuhan' o 2019-nCoV. El brote ha activado todas las alertas en el país, hasta el punto de implantar una especie de cuarentena para limitar los desplazamientos en un área en la que viven 40 millones de personas.

En España, donde aún no hay casos confirmados, los técnicos del Ministerio de Sanidad han subrayado que su mortalidad "no es excepcional", pues no supera el 2,5 por ciento, mucho más baja que la de otras patologías más comunes.

Sin embargo, la propagación de la enfermedad en China y en otros países, incluidos algunos de la Unión Europea, como Alemania o Francia, sigue generando inquietud.

Estas son algunas de las claves del coronavirus:



¿Cuál es el origen del coronavirus y cuándo se detectó?

El nuevo coronarivus 2019-nCoV se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad centro-oriental china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y con unos 11 millones de habitantes.

Por el momento, se ha encontrado una cierta vinculación común de los contagios con un mercado de pescado y marisco de Wuhan -ciudad sin costa-, aunque no han trascendido más detalles.



¿Cómo se propaga el coronavirus?

Aunque todavía se desconocen muchos detalles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró a través de su cuenta de Twitter que "lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus". Por eso incidieron en que se evite o se tomen medidas de protección para el contacto con animales y se cocinen convenientemente todos los alimentos de origen animal.

La Comisión Nacional de Salud de China confirmó la transmisión entre humanos del nuevo coronarivus.



¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).



¿Cómo se previene el coronavirus?

Entre los consejos divulgados por los medios estatales chinos y la OMS están el uso de mascarillas, usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda, lavarse las manos de manera frecuente, evitar las aglomeraciones, y acudir al médico tan pronto se identifiquen los síntomas.