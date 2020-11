Especialistas en Neumología aconsejan a las personas con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) que extremen los cuidados para evitar complicaciones y una peor evolución en caso de contagio por Covid-19.

De esta forma, y coincidiendo con el Día Mundial de la EPOC, que se celebra este miércoles, se quiere hacer un llamamiento para que todas las personas con esta afección sean conscientes de la importancia que tiene, ahora más que nunca, llevar un adecuado control de su enfermedad.

"Además de las medidas generales que la población debe adoptar para limitar el riesgo de contagio de coronavirus, si se padece EPOC u otra enfermedad respiratoria, es especialmente importante tomar la medicación inhalada de mantenimiento o la oral que le hayan prescrito con el fin de que la enfermedad esté completamente estable y controlada", ha señalado la jefa de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Doctor Peset, Eva Martínez Moragón.

Asimismo, si siempre se ha aconsejado dejar de fumar cuando se padece EPOC, ahora es imprescindible hacerlo puesto que la Covid-19 es más grave en personas fumadoras (tanto de cigarrillos manufacturados como cigarrillos electrónicos). También es importante mantener una actividad física adaptada a la situación de cada paciente, que puede hacerse en el propio domicilio si es necesario por la evolución de la pandemia.

Una correcta vacunación antigripal también se recomienda especialmente a las personas con EPOC, así como el uso adecuado de la mascarilla, puesto que la mascarilla es una de las barreras más efectivas frente a la dispersión del virus.

La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica progresiva que reduce el flujo de aire y, con el tiempo, hace que sea difícil respirar. Dentro del diagnóstico de EPOC se incluyen la bronquitis crónica y el enfisema. Su principal causa es la exposición al humo del tabaco y suele diagnosticarse cuando ya está avanzada, generalmente en mayores de 40 años.

CUARTA CAUSA DE MUERTE EN EL MUNDO

"Las personas que fuman acostumbran a no quejarse y a no acudir al médico por tener tos o dificultades para respirar, consideran que es algo que lleva asociado el tabaco y no una enfermedad que puede ser mortal. De hecho, la EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo y debemos saber que, aunque no tiene cura, sí es una patología prevenible y tratable si actuamos a tiempo", ha asegurado Martínez Moragón.

Actualmente, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tiene registradas a 102.858 personas con diagnóstico activo de EPOC (11.292 en la provincia de Castellón, 54.403 en Valencia y 39.486 en Alicante).

La atención a estas personas supuso 277.672 consultas en centros de salud en 2019 y 215.288 consultas de enero a octubre de 2020. Además, los hospitales valencianos registraron 7.147 ingresos por EPOC en 2019.

El 67% de los casos de EPOC de la Comunitat Valenciana se agrupa en las franjas de edad que van de los 65 a los 85 años, un porcentaje que sube hasta el 90% si se amplía la franja por debajo hasta los 60 años y por arriba hasta los 90. Por sexos, esta enfermedad respiratoria afecta principalmente a hombres, ya que son ellos los que agrupan el 65,8% de los diagnósticos.

Los síntomas más frecuentes de esta patología son la disnea (dificultad para respirar), la tos crónica y la producción de flemas (expectoración con mucosidad). Con el tiempo suele empeorar y actividades cotidianas como subir las escaleras o cargar una maleta se hacen extremadamente complicadas.

"Por eso es tan importante el diagnóstico precoz mediante pruebas tan sencillas como una espirometría. Si diagnosticamos la EPOC más pronto y la tratamos adecuadamente podremos evitar que progrese e incapacite a la persona", ha explicado la jefa de Servicio de Neumología del Hospital Universitario Doctor Peset.