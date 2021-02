El uso obligatorio de la mascarilla para hacer deporte en la Comunitat Valenciana comienza a despertar las dudas de los deportistas sobre la mascarilla más adecuada para salir a correr o para realizar cualquier otra actividad deportiva al aire libre, ya sea en la montaña o la playa.

Y es que cuando uno entrena y lleva a acabo ejercicios de alta intensidad no suele hacerlo con la mascarilla. Incluirla en la rutina deportiva es una novedad que no todos acogen de buen grado por las dificultades en la respiración, la fatiga, etc. Recientemente, varios expertos recomendaban fraccionar el entrenamiento a los deportistas de larga distancia y destacaban también las mascarillas que mejor se adaptan a la práctica de la disciplina deportiva.

Tras la publicación de las nuevas restricciones y la prórroga de las medidas adicionales para la lucha contra el coronavirus en València, Castelló y Alicante se incluyeron algunas novedades como el uso obligatorio de la mascarilla para hacer deporte.

Es cierto que llevar la mascarilla mientras se realiza cualquier ejercicio al aire libre como puede ser salir a correr a diario, está sujeto a un horario concreto. Existe un tramo horario en el que es obligatorio el uso de la mascarilla a la hora de realizar ejercicio.

Las mejores mascarillas para hacer deporte

- Mascarilla quirúrgica: Es la que mejor se tolera en los entrenamientos y sobre la que más estudios se han realizado

- Mascarilla FFP2: Son muy poco tolerables por su filtro elevado

- Mascarillas de tela: Hay escasos estudios sobre su uso en la práctica deportiva con filtros añadidos

Horario para hacer deporte con mascarilla de uso obligatorio

La práctica de deporte al aire libre en los núcleos de población tiene una limitación horaria, durante una franja horaria concreta, será obligatorio para todo deportista el uso de la mascarilla a la hora de hacer ejercicio al aire libre o en espacios naturales como es la playa dentro de los núcleos urbanos.

El horario para practicar deporte en la C. Valenciana con mascarilla es de 10.00 a 19.00 horas.

Fuera de este horario, la práctica deportiva o de cualquier otra actividad, siempre que se realice al aire libre y se pueda mantener distancia de seguridad, estará exenta de la obligatoriedad de portar mascarilla.