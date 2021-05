Una nueva investigación ha demostrado que los partos por cesárea planificados a petición de la madre son seguros para los embarazos de bajo riesgo y pueden estar asociados a un menor riesgo de resultados adversos del parto que los partos vaginales planificados, según publican los autores en el 'Canadian Medical Association Journal' (CMAJ).

El estudio utilizó datos procedentes del Better Outcomes Registry & Network (BORN), el registro provincial de nacimientos de Ontario, en Canadá. Los autores analizaron los datos de 422.210 embarazos de bajo riesgo durante 6 años (2012 a 2018). Hubo 46.533 partos por cesárea, de los cuales 1.827 (3,9%) se planificaron a petición de la madre; esta proporción no varió durante los años de estudio. Las madres que solicitaron el parto por cesárea tenían más probabilidades de ser blancas, de tener 35 años o más, de haber concebido por fecundación in vitro, de dar a luz a su primer bebé y de vivir en un barrio con mayores ingresos, entre otras características.

"Nuestro hallazgo de que las tasas parto por cesárea a petición de la madre se han mantenido estables en Ontario tranquiliza a quienes están preocupados por la posible contribución de estos partos al aumento de las tasas de parto por cesárea", escribe la doctora Darine El-Chaâr, del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Atención al Recién Nacido del Hospital de Ottawa.

Los resultados también mostraron que tanto los partos por cesárea realizados a petición de la madre como los partos vaginales eran opciones de parto seguras para la madre y el bebé, y que los partos por cesárea planificados a petición de la madre se asociaban a un menor riesgo de resultados adversos en el parto, tanto para la madre como para el bebé, que los partos vaginales planificados.

Los autores advierten de que es necesario investigar para comprender los posibles efectos a largo plazo de los partos por cesárea planificados. "Aunque nuestro estudio aborda las preocupaciones relacionadas con las implicaciones inmediatas del parto por cesárea planificado, es necesario explorar los riesgos a más largo plazo, incluyendo su impacto en la lactancia materna, y el riesgo del niño de sufrir infecciones y enfermedades respiratorias", concluyen.