La Organización de consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una alerta en la que informa de "Listeria monocytogenes en embutidos D'Oix". "Las Autoridades Sanitarias de Cataluña han informado a AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de la presencia de Listeria monocytogenes, unidos a la falta de garantías sanitarias, en embutidos elaborados por Embotis D’Oix S.L., por lo que se han retirado del mercado2, afirman desde la OCU.

Los productos contaminados y retirados del mercado son varios embutidos de la marca D’OIX, ES 10.04277/GE (CE).

Botifarra d’ou

Bull blanc

Botifarra negra

Botifarra de fetge

Botifarra all julivert

2Los lotes implicados son 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 y 2115. Este producto, fabricado en Gerona se ha distribuido en Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid", explican desde la OCU.

En caso de que se haya adquirido alguno de estos productos, desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomiendan que nos e consuma y devolverlo al establecimiento. AESAN "ha comunicado la alerta a las autoridades competente, y ya se han retirado del mercado los lotes de los productos afectados".

Según ha informado AESAN, no se ha confirmado ningún caso de listeriosis provocado por los embutidos D'Oix.

La Listeria monocytogenes es una bacteria que está detrás de un buen número de infecciones alimentarias, como el famoso brote que se produjo en 2019 motivado por derivados cárnicos. Resulta especialmente peligrosa porque puede crecer incluso a baja temperatura en el refrigerador, y solo se elimina por la cocción o la pasteurización de los alimentos.