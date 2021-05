Hospital Clínica Benidorm ha sido acreditado con el certificado internacional de Calidad sanitaria más prestigioso del mundo, la Joint Commission International (JCI). Tras varios años de preparación con la implicación de toda la organización y una minuciosa auditoría externa, HCB se ha convertido en el primer hospital privado de la Comunidad Valenciana en obtener el prestigioso reconocimiento.

Esto se traduce en un hospital totalmente orientado a los pacientes, comprometido con la mejora constante de la Calidad y la Seguridad del Paciente y, en general, una apuesta por la excelencia en la Calidad asistencial.

Esta acreditación es la más exigente a nivel mundial para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención del hospital esté enfocada en la Seguridad y Calidad y en un proceso de mejora continua.

Los estándares de Calidad y Seguridad del paciente que exige esta certificación sanitaria sitúan a HCB en la élite mundial de los hospitales: como la Clínica Mayo y el Monte Sinaí, en EE.UU.; el Centro Médico Teknon de Barcelona, el Hospital Sanitas La Zarzuela de Madrid, el Vithas Xanit Internacional de Marbella y la Clínica Universitaria de Navarra; así como otros importantes hospitales de todo el mundo. En la actualidad, España cuenta con 14 hospitales con este sello.

¿Por qué es tan importante esta acreditación internacional de Calidad sanitaria?

La Directora General de Hospital Clínica Benidorm, la Dra. Ana Paz ha respondido que “hemos trabajado durante varios años para obtener la JCI, el certificado de Calidad sanitaria más prestigioso del mundo porque hemos elegido diferenciarnos de nuestra competencia a través de la Calidad y la Seguridad del paciente. Queremos que HCB sobresalga por su orientación al paciente y por la Excelencia en la atención sanitaria. Ha sido un camino de grandes esfuerzos y trabajo en equipo que termina con esta gran recompensa, para todos nuestros pacientes y para toda la organización.”

Compromiso con la Calidad

El compromiso con la mejora de la Calidad y la Seguridad del paciente se refleja en el ADN de la organización: la Misión y la Visión de Hospital Clínica Benidorm apuntan directamente a la asistencia sanitaria basada en la Calidad y la atención personalizada; para ser la referencia de la sanidad privada de la Marina Alta y la Marina Baixa a través de estrategias centradas en los pacientes y los sistemas de Mejora Continua.

Este compromiso con la Calidad alcanza a toda la organización, formada por más de 400 empleados. Entre todos, se ha reorganizado la estructura del hospital y su know how a los más de mil doscientos estándares de Calidad que exige la JCI. Se han superado estos con altas calificaciones y se ha obtenido la certificación en la evaluación inicial, un nuevo hito en la historia de la acreditación y de HCB.

“Esto significa que, entre todos, le hemos dado un enfoque totalmente orientado al paciente. La atención sanitaria centrada en el paciente no es un concepto de Marketing, sino un know how con más de mil estándares que acreditan un trabajo inmenso de documentación, evaluación y puesta en marcha de un modelo sanitario basado en la Calidad y la Seguridad de nuestros pacientes. Para ello, cada paso que dan y cada decisión que toma cualquier profesional sanitario de HCB está recogido en un documento, medido y evaluado constantemente para no dejar de mejorarlo”, ha explicado la Dra. Ana Paz.

La Directora General de HCB, Ana Paz, ha destacado el compromiso y el trabajo en equipo que los evaluadores han podido ver en la organización, donde cada miembro del personal -en sus distintos servicios, centrales y complementarios, de cara al paciente o no- se deja la piel para que su trabajo salga bien y que los pacientes se vayan a casa con los mejores resultados posibles.

Modelo JCI en HCB

Durante la auditoría, un equipo de expertos de Joint Commission International ha evaluado el cumplimiento de los estándares hospitalarios relacionados con diversas áreas, incluidas las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente, la evaluación y la atención del paciente, la anestesia y la atención quirúrgica, la administración de medicamentos, la educación del paciente y la familia, mejora, prevención y control de infecciones, gobernanza y liderazgo, gestión de la Seguridad de las instalaciones, cualificación y educación del personal, y gestión de la información.

Por qué elegir la JCI

Cuando un hospital elige iniciar el camino para entrar a formar parte de la elite de hospitales Joint Commission International se compromete con la excelencia en todos los ámbitos de la atención sanitaria.

Hospital Clínica Benidorm se ha sometido voluntariamente a una evaluación de desempeño rigurosa y ha cumplido con una serie sólida de calificaciones en Seguridad del paciente y Calidad de la atención. Este reconocimiento debe re-acreditarse cada 3 años, lo que obliga a una mejora constante en la prestación de todos los servicios.

La organización sin ánimo de lucro Joint Commission International (JCI) trabaja desde los años 90 en más de 100 países para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención, ofreciendo servicios de acreditación sanitaria a nivel internacional.

Esta organización audita hospitales, sistemas y agencias de salud, ministerios gubernamentales, instituciones promoviendo estándares asistenciales rigurosos. La JCI es la acreditación sanitaria con más prestigio en todo el mundo por su alto nivel de exigencia, por la seguridad que aporta al paciente y por la rigurosa y exhaustiva evaluación de todos los procesos de atención.

Los estándares hospitalarios de Joint Commission International se desarrollan junto a proveedores de atención sanitaria, expertos en medición y pacientes de todo el mundo. Los estándares tienen base científica y cuentan con el consenso de los expertos para ayudar a las organizaciones a medir, evaluar y mejorar su desempeño.