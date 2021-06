La llegada del buen tiempo implica para muchas personas el comienzo de nuevas rutinas diarias gracias a que hay más horas de luz solar, primeros baños en playa o piscina o el incremento de la actividad física al aire libre, lo que lleva en ocasiones a que se incremente el número de consultas al especialista por una patología cutánea denominada urticaria y angioedema agudo.

Se trata de unas lesiones cutáneas, caracterizadas por la presencia de habones/ronchas, intensamente pruriginosas, distribuidas por todo nuestro cuerpo, y que en ocasiones se acompaña de hinchazón de cara, párpados, orejas, manos y pies, denominándose angioedema, que va a generar una gran incomodidad y alarma para quien lo padece. Las causas principales son la alergia alimentaria, a medicamentos y las picaduras de himenópteros (abejas y avispas) aunque en algunos pacientes pueden aparecer por otros motivos, lo que hace recomendable acudir al especialista para su estudio.

Tal como explica el doctor Juan José Liñana, alergólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “ambas patologías cutáneas comparten un patrón de reacción cutánea común, consistente en el desarrollo de tumefacción edematosa a nivel de dermis superficial, como es el caso de la urticaria, o de la dermis inferior o tejido celular subcutáneo en el caso del angioedema pudiendo coincidir en un mismo paciente de manera simultánea o alterna” y subraya que “las de causa alérgica suele iniciarse en las dos primeras horas de exposición al agente causal e incluso antes. Puede acompañarse de otras manifestaciones de hipersensibilidad (rinitis, conjuntivitis, asma), incluso anafilaxia”.

Los alimentos más frecuentemente implicados en las reacciones alérgicas en los adultos españoles suelen ser la fruta, frutos secos y mariscos. “El consumo de frutas de esta temporada, como lo son las perteneciente a la familia de las rosáceas (melocotón, albaricoque, paraguayo, nectarina, cereza, ciruela, níspero, prunas), se encuentran implicadas en muchas de las reacciones alérgicas en el periodo estival”, comenta el especialista.

Con la llegada del calor y el tiempo que se pasa al aire libre, las picaduras de los insectos cobran especial importancia, ya que como indica el doctor Liñana, “aunque son muy habituales la frecuencia de urticaria aguda relacionada con las picaduras de mosquito común o tigre (prúrigo nodular), sobre todo en niños; las verdaderas y peligrosas reacciones alérgicas a insectos las vamos a encontrar con los himenópteros, abejas y avispas, en pacientes sensibilizados”.

Es clave la información que deben tener en cuenta los pacientes alérgicos a estos insectos, “recomendándoles, -afirma el profesional-, mucha precaución en las comidas al aire libre, que en sus salidas al campo intenten no llevar ropas de colores llamativos y perfumes florales, evitar no acercarse a los árboles frutales o proximidades de vertederos de basura y mucho cuidado en zonas ajardinadas o piscinas, siendo recomendable no andar descalzo”.

