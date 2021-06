La Hematología, al igual que otras especialidades médicas, muestra un avance espectacular en las últimas décadas, en sus diferentes aspectos, clínicos y de laboratorio. En opinión de Mayte Gimeno, del Hospital de Sagunto se avanza a pasos de gigante “en el diagnóstico: sobre todo en biología molecular, que estudia unos determinados genes y la secuenciación masiva que valora genes patológicos del genoma humano. En relación a la investigación y tratamiento, la terapia con CAR-T es, sin duda, el futuro de la Hematología”.

Los nuevos conocimientos y protocolos proporcionan a los pacientes esperanzas en la curación o mejora en la calidad de vida y a los especialistas la seguridad de que se avanza por el camino adecuado, de que tienen herramientas sólidas para la ayuda a través de novedosos procedimientos diagnósticos, nuevos factores pronósticos y novedades terapéuticas.

Es precisamente la nueva generación de hematólogos la que, según sus propias palabras, disfrutan de unas condiciones impensables hace unos años para diagnosticar y tratar las enfermedades que han asistido a más avances en los últimos tiempos, como puede ser el Mieloma Múltiple, en el que algunos de nuestros entrevistados son especialistas.

Como recuerda Ana Saus del Hospital Clínico Universitario de Valencia, la Hematología es una disciplina “muy cambiante y en auge con numerosos proyectos de investigación en marcha que abarca todos los ámbitos desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Vamos dirigidos a un tratamiento individualizado no sólo adaptado al paciente y su contexto sino también a las características biológicas de la enfermedad. En algunas patologías los tratamientos que hoy consideramos de primera línea no tienen nada que ver con lo que se administraba hace 10 años, no solo por los nuevos fármacos sino también porque se desgrana al máximo el diagnóstico y toda información es útil para individualizar el tratamiento al máximo con el fin de conseguir los mejores resultados posibles”.

La capacidad innovadora de la Hematología está mejorando la calidad de vida y supervivencia de los pacientes oncológicos.

Y es que no hay que olvidar que el rasgo característico que define la Hematología desde su nacimiento es ser una especialidad clínica sustentada en el laboratorio, que exige un amplio y obligado soporte tecnológico e interacción multidisciplinar. Es terreno abonado para la nueva generación de milenials que están sacando todo su valor al uso de la virtualización de la medicina y de la incorporación de nuevas tecnologías que han crecido y mejorado en todo tipo de hospitales en esta fase de pandemia.

En opinión de Samuel Romero, del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe: “Todos los hospitales son fundamentales para la Hematología valenciana. Es imprescindible que dispongan de un arsenal tecnológico amplío y de calidad que permita realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hematológicas”

Autoexigencia y emoción

Los jóvenes especialistas que en la actualidad desarrollan su labor en hospitales del área de Levante sonríen cuando se les habla de tecnología, una habilidad que dominan, y que saben combinar con la necesaria empatía al tratar con el paciente, porque nadie mejor que ellos sabe que nada depende de un único factor y que, también en medicina, hay que aprovechar cualquier recurso, porque puede ser absolutamente vital.

Los tratamientos que se administran hoy a los pacientes tienen poco que ver con los que se usaban hace tan solo 10 años.

Estos especialistas más jóvenes reivindican la autoexigencia y son plenamente conscientes de que su especialidad tiene que estar presidida por inquietud e iniciativa, de poder aportar herramientas diagnósticas que faciliten la atención de los pacientes, para ello hay que estar abierto a mantener una importante colaboración y participación activa con profesionales de diferente procedencia.

Como se desprende de las palabras de Salvador Amela del Hospital Comarcal de Vinaròs “De la hematología me atrae el tratamiento integral a nuestros pacientes, con la intervención de otras especialidades logramos un diagnóstico puntero, a nivel molecular incluso. Nuestra especialidad no sólo abarca el diagnóstico sino también el tratamiento e igualmente tiene un visión del laboratorio o del servicio de transfusión que lo convierte en la especialidad más versátil y completa dentro de la Medicina Interna”, más allá de la técnica, lo que realmente emociona es conseguir dar forma a la meta principal: curar al paciente utilizando todas las herramientas, conocimientos disponibles y, cuando no es posible, entenderlo, para mejorar su estado de ánimo y su confianza.

Trato con el paciente

Para Ana Saus, su experiencia en la especialidad de Hematología presenta algunas gratificantes circunstancias que tienen tanto que ver con los beneficios que para el paciente que aporta la tecnología, como con la posibilidad de conectar con la persona: “A parte de la motivación por el constante avance y mejora en el diagnóstico y tratamiento, lo que más me llena con diferencia es el trato con el paciente. Yo me dedico a las hemopatías malignas, a la parte clínica, y al final tienes un trato muy estrecho con los pacientes durante mucho tiempo, ya que son tratamientos de meses de duración, ingresos hospitalarios que duran semanas, seguimiento en consulta durante años… Muchas veces toca dar malas noticias pero por suerte muchas veces (cada vez más) damos noticias buenas, compartes penas y alegrías con los pacientes y esa relación tan estrecha da sentido al trabajo diario, y te motiva a querer hacer cada día mejor y a seguir estudiando e investigando para que cada vez podamos dar más buenas noticias”.

“En el Mieloma múltiple se está avanzando mucho en el tratamiento”

Mayte Gimeno, adjunta del servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital de Sagunto

El Mieloma Múltiple es una de las enfermedades de la sangre donde más se ha avanzado en relación al tratamiento. Recuerdo que cuando era médico residente se disponía de pocos fármacos y las combinaciones eran muy escasas. En la actualidad los fármacos se han duplicado así como sus combinaciones siendo mucho más eficaces y se puede ofrecer al paciente una para que esté más tiempo libre de enfermedad, con buena calidad de vida respecto a hace 8 años, cuando empecé la especialidad.

También se han hallado otras soluciones en apoyo del paciente, en relación a la atención remota, se puede decir que es eficiente en cierto perfil de pacientes más jóvenes, pero en enfermos mayores que tienen otras patologías (hipertensión, diabetes, etc..) y no están tan familiarizados con la tecnología, me inclino por la visita presencial para un mejor manejo del paciente. De cara al futuro pienso que los avances están focalizados en las terapias dirigidas, intentando usar cada vez menos las quimioterapias convencionales.

“Es la especialidad más versátil y completa de la medicina interna”

Salvador Almela, adjunto de hematología del Hospital Comarcal de Vinaròs

De la hematología me atrae el tratamiento integral a nuestros pacientes, con poca intervención de otras especialidades logramos un diagnóstico puntero, a nivel molecular incluso. Nuestra especialidad no sólo abarca el diagnóstico sino también el tratamiento e igualmente se tiene una visión del laboratorio o del servicio de transfusión que la convierte en la especialidad más versátil y completa dentro de la Medicina Interna.

Hay que destacar también que el ejercicio en los hospitales comarcales es retador, somos un pequeño grupo de hematólogos tratando la mayor parte de la patología hematológica benigna y maligna, esto te obliga a estar en constante actualización de todos los avances y nuevas terapias que se producen, realmente es muy bonita la simbiosis que se produce con los compañeros y el nivel de conocimiento que exigen este tipo de hospitales. El futuro, en cualquier escenario, es prometedor ya que cada vez más se tenderá a lo que llamamos terapias personalizadas con aproximaciones libres de quimioterapia convencional, con las ventajas que conlleva.

“La residencia fue dura, pero inolvidable e irrepetible”

Samuel Romero, Hematología y Hemoterapia en Hospital Universitario y Politécnico La Fe

A quienes se inicien en esta disciplina les recomiendo que disfruten cada momento del periodo de formación. Que aprendan disfrutando, sabiendo que los días duros (que los habrá) son compensados por otros maravillosos y que al final lo mejor es el resultado y vale la pena: ser facultativo especialista en hematología. Recordarles que uno/a no acaba la residencia sabiendo de todo, el aprendizaje de la hematología es continuo y sigue durante la etapa de adjunto, no hay que tener miedo a no saber, ya que todos hemos pasado por esa fase. Por lo demás, afirmar que estamos en una especialidad privilegiada ya que a nivel diagnóstico se ha avanzado mucho en el conocimiento del funcionamiento de los mecanismos por los cuales una célula normal pasa a ser una célula tumoral, principalmente gracias a los estudios moleculares. En cuanto al tratamiento, hace una década era impensable tratar ciertos tumores hematológicos sin quimioterapia y conseguir que la enfermedad desaparezca durante muchos años. Hoy tenemos herramientas de gran valor en nuestras manos.

“Un trabajo apasionante, agradecido y lleno de emoción”

Ana Saus Carreres, adjunta de hematología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia

Escogí hematología porque me parece una especialidad muy completa, tiene parte de diagnóstico, de clínica y de banco de sangre. Además dentro de la parte clínica es una especialidad muy amplia con patología benigna y maligna que está en constante crecimiento. La hematología de hace 10 años no tiene nada que ver con la hematología de hoy en día y no tendrá que ver con la hematología de dentro de 10 años, está en constante renovación y cambio, de verdad es una especialidad muy bonita y muy motivante. A parte de la motivación por el constante avance y mejora en el diagnóstico y tratamiento, lo que más me llena con diferencia es el trato con el paciente. Yo me dedico a las hemopatías malignas, a la parte clínica, y al final tienes un trato muy estrecho con los pacientes durante mucho tiempo, ya que son tratamientos de meses de duración, ingresos hospitalarios que duran semanas, seguimiento en consulta durante años… Muchas veces toca dar malas noticias pero por suerte muchas veces (cada vez más) damos noticias buenas, compartes penas y alegrías con los pacientes y esa relación tan estrecha da sentido al trabajo diario, y te motiva a querer hacer cada día mejor y a seguir estudiando e investigando.

Contenido impulsado por Celgene, una compañía de Bristol Myers Squibb