Las secuelas que deja el coronavirus pueden dañar permanentemente órganos vitales, incluso de los pacientes más jóvenes. Cuatro de cada diez infectados y hospitalizados, con edades comprendidas entre los 19 y los 49 años, han sufrido lesiones en riñones, pulmones, el corazón y en ocasiones el cerebro. Esas complicaciones pueden perdurar y afectar su salud para siempre.

El estudio conjunto llevado a cabo por siete universidades británicas, en colaboración con el Departamento de Salud, Cuidado Social y Salud Publica de Inglaterra, analizó lo sucedido con 73.197 pacientes de covid en 302 hospitales del Reino Unido durante la primera ola en el 2020. El objetivo fue determinar qué órganos podían verse afectados. La mitad de todos los pacientes tuvieron al menos una complicación durante su hospitalización y daños en alguno de sus órganos.

Complicaciones y problemas de salud permanentes

"El mensaje es que ésta no es una enfermedad de viejos y gente frágil" declaró a la BBC el profesor Calum Semple de la Universidad de Liverpool, al frente del equipo que ha realizado la investigación. "Los datos refuerzan la idea de que el covid no es una simple gripe. Estamos viendo incluso a adultos jóvenes en el hospital sufriendo complicaciones que van a requerir futuro control médico y quizás tratamiento". Estabilizar y remediar en la medida de los posible esas lesiones llevará tiempo. "El problema con daños en los pulmones de los adultos es que con el tiempo no van mejorar", advierte Semple.

El trabajo publicado en la revista médica 'The Lancet' subraya como miles de pacientes de covid se marchan a casa tras pasar por el hospital libres de la infección, pero con problemas de salud que pueden ser permanentes. Algunos de ellos eran jóvenes sin problemas previos y sin embargo, el 13% de entre 19 y 29 años y el 17% de entre 30 y 39 de los hospitalizados por covid fueron incapaces de poder cuidar de sí mismos cuando dejaron el hospital y tuvieron que contar con la ayuda de la familia o los amigos.

"Realmente maligno"

"Estamos hablando de daños como una función reducida de los riñones, problemas para respirar y en algunos casos problemas de corazón o neurológicos", señala Adam Finn del Comité de Vacunación e Inmunización de la Universidad de Bristol. "El tiempo nos dirá hasta qué punto se pueden resolver. Esperamos poder repararlos en cierta medida, pero ésta sigue siendo una enfermedad muy seria para la mayoría de la gente".

La causa de que esas lesiones sucedan se desconoce, aunque podría tratarse de una respuesta del sistema inmunológico del propio cuerpo, con una inflamación que daña los tejidos. "No sabemos porque ataca esos órganos", reconoce Semple. "Lo que sabemos es que es que el covid va a órganos donde el virus no debería ir. No es como el de la gripe, u otros virus comunes. Es realmente maligno. Penetra en la gente y causa daños en todo el cuerpo".

El estudio constata que el riesgo de complicaciones está directamente relacionado con el grado de gravedad de los contagiados al llegar al hospital, de ahí la necesidad de acelerar la vacunación incluso entre los más jóvenes . "La vacuna es una manera de prevenir estos casos. Mucha de la gente que hay ahora en los hospitales, o no se ha vacunado o se ha vacunando muy recientemente y no ha podido aprovechar sus beneficios. Son los que más posibilidades tienen de sufrir complicaciones".

"Amenaza para el resto del mundo"

En vísperas de la eliminación de las restricciones en el Reino Unido el nivel de contagios sigue en aumento y alcanza los 51.870 diarios, la cifra más elevada desde el pasado mes de enero. En una carta firmada el viernes por 1.200 científicos internacionales se califica la decisión del gobierno de Boris Johnson de "experimento peligroso y falto de ética", que constituye "una amenaza para el resto del mundo".